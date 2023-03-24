Франция удвоит темпы производства гаубиц Caesar, — министр обороны (инфографика)

В оборонном ведомстве связывают это с необходимостью продолжать военную поддержку Украины и укреплять оборонные возможности страны.

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Во Франции увеличат темпы производства 155-мм самоходных артиллерийских установок Caesar в два раза. Об этом в пятницу, 24 марта, сообщил министр обороны Франции Себастьян Лекорню в своем Twitter-аккаунте.

По словам главы оборонного ведомства, такое решение связано с необходимостью помогать Украине в отражении российской агрессии, а также для того, чтобы поддержать оборонную мощь Франции.

"Военная экономика — это производство больших объемов, быстрее и с разумными затратами", — написал Лекорню.

Министр отметил, что производство САУ Caesar до конца текущего года увеличит с 4 до 8 орудий в месяц.

"Чтобы продолжать помогать Украине, поддерживать нашу военную модель, укрепить нашу способность к экспорту, оставаться независимыми. Первые результаты уже есть", — добавил Лекорню.

Также глава министерства обороны опубликовал инфографику, согласно которой стало известно, что в Париже планируют нарастить темпы производства и другой военной техники. Объемы производства до конца следующего года должны быть увеличены по следующим позициям:

с до 12 до 24 радаров наземного управления;

с 20 до 24 ракет для ЗРК Mistral;

с 4 до 20 САУ Caesar.

Кроме того, в оборонном ведомстве планируют переместить 8 производственных подразделений.

Поставки гаубиц Caesar и боеприпасов к ним в Украину

Напомним, в начале марта министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что Париж планирует существенно увеличить объем заказов на производство снарядов для гаубиц Caesar, которые были переданы Киеву. В оборонном ведомстве убеждены, что вопрос наращивания темпов производства боеприпасов является главным бременем войны.

Ранее, 13 февраля, сообщалось, что Дания передала Украине все свои САУ Caesar. В арсенале вооруженных сил страны по состоянию на 2022 год было 15 гаубиц производства французской компании Nexter.

Также напомним, что 31 января Себастян Лекорню заявил, что Франция передаст Вооруженным силам Украины еще 12 САУ Caesar.