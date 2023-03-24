Франція подвоїть темпи виробництва гаубиць Caesar, міністр оборони (інфографіка)

В оборонному відомстві пов'язують це з необхідністю продовжувати воєнну підтримку України та зміцнювати оборонні можливості країни.

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У Франції збільшать темпи виробництва 155 мм самохідних артилерійських установок Caesar вдвічі. Про це у п'ятницю, 24 березня, повідомив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню у своєму Twitter-акаунті.

За словами глави оборонного відомства, таке рішення пов'язане з необхідністю допомагати Україні у відображенні російської агресії, а також для того, щоб підтримати оборонну міць Франції.

"Воєнна економіка — це виробництво великих обсягів, швидше і з розумними витратами", — написав Лекорню.

Міністр зазначив, що виробництво САУ Caesar до кінця поточного року збільшить із 4 до 8 знарядь на місяць.

"Щоб продовжувати допомагати Україні, підтримувати нашу воєнну модель, зміцнити нашу здатність до експорту, залишатися незалежними. Перші результати вже є", — додав Лекорню.

Також глава міністерства оборони опублікував інфографіку, згідно з якою стало відомо, що в Парижі планують наростити темпи виробництва та іншої воєнної техніки. Обсяги виробництва до кінця наступного року мають бути збільшені за такими позиціями:

з до 12 до 24 радарів наземного керування;

з 20 до 24 ракет для ЗРК Mistral;

з 4 до 20 САУ Caesar.

Окрім того, в оборонному відомстві планують перемістити 8 виробничих підрозділів.

Постачання гаубиць Caesar та боєприпасів до них в Україну

Нагадаємо, на початку березня міністр оборони Франції Себастьян Лекорню заявив, що Париж планує суттєво збільшити обсяг замовлень на виробництво снарядів для гаубиць Caesar, переданих Києву. В оборонному відомстві переконані, що питання зростання темпів виробництва боєприпасів є головним тягарем війни.

Раніше 13 лютого повідомлялося, що Данія передала Україні всі свої САУ Caesar. В арсеналі збройних сил країни станом на 2022 рік було 15 гаубиць виробництва французької компанії Nexter.

Також нагадаємо, що 31 січня Себастян Лекорню заявив, що Франція передасть Збройним силам України ще 12 САУ Caesar.