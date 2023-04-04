AVE Caesar: бригадний генерал показав роботу французьких 155-мм САУ (відео)

Олександр Тарнавський зазначив, що артилерійська система розгортається всього за 2 хвилини, маневрена і має покращені характеристики дальності та точності.

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Український командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія", бригадний генерал Олександр Тарнавський показав як працює французька САУ Caesar на Донбасі. Відео з демонстрацією роботи військової техніки він опублікував 4 квітня у своєму Telegram.

"Наші бойові САУ. "CAESAR" — абревіатура Camion équipé d'un système d'artillerie (вантажівка, оснащена артилерійською системою)", — зазначив в описі під відео Тарнавський.

Далі він пояснює, що відео, яке демонструє роботу західної зброї, було знято бійцями однієї з артилерійських бригад, які "майстерно знищують ворога в Донецькій області".

За словами Тарнавського, для розгортання французької САУ потрібно лише 2 хвилини.

"Дуже хороша САУ, насамперед — це маневреність, дальність і точність також. Незрівнянна у порівнянні з радянською САУ "Мста"", — повідомляє бригадний генерал у відео.

"AVE "CAESAR"", — із захопленням ділиться Тарнавський результатами роботи артилерійської системи.

Нагадаємо, 24 березня міністр оборони Франції Себастьян Лекорню повідомив, що його країна планує збільшити темпи виробництва 155-мм самохідних артилерійських установок Caesar вдвічі. За словами міністра, Франція збільшить виробництво установок Caesar з чотирьох до восьми знарядь на місяць.

Також наприкінці січня стало відомо, що Франція планувала передати українським військовим ще 12 самохідних артилерійських установок Caesar.