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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Бійці ЗСУ вперше показали, як данські САУ Caesar завдають удари на фронті (відео)

caesar для зсу
Данія передала всі 19 САУ Caesar Україні

Українська армія отримала всі куплені Данією САУ Caesar у Франції. Вони мають більший боєкомплект, якщо порівняти їх з тими, що вже є в ЗСУ.

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В мережі опублікували відео, як українські артилеристи завдають удари по ворожих цілях з САУ Caesar. Їх передала Данія. Про це повідомляють соцмережі, передає Фокус.

На кадрах видно, як бійці ЗСУ атакують ворожі позиції з далекобійної самохідної артустановки Caesar 8х8. Данія замовляла у французького виробника Nexter виготовлення 19 САУ Caesar, проте всі їх вирішили передати Україні в межах військової допомоги. На заміну замовлених машин Данія придбає ізраїльські розробки САУ ATMOS та РСЗВ PULS.

При цьому данські САУ відрізняються від тих, які раніше Франція передавала у ЗСУ. Данські машини виготовлені на базі чеського шасі Tatra 815-7 з колісною формулою 8х8. Кабіна вантажівки має часткове бронювання, а двигун має потужність 410 кінських сил. Дизельний рушій також чеського виробництва. Кількість екіпажу зменшена до 3 бійців, а боєкомплект навпаки збільшили на 12 снарядів — до 30 боєприпасів.

Нагадаємо, 28 квітня міністр оборони Олексій Резніков підтвердив постачання Україні САУ Caesar від Данії.

4 квітня, українські військові завершили навчання на САУ Caesar у Данії. У Копенгагені заявили, що це була значна пожертва, але вони розуміють важливість допомоги ЗСУ.