Бойцы ВСУ впервые показали, как датские САУ Caesar наносят удары на фронте (видео)

Украинская армия получила все купленные Данией САУ Caesar во Франции. Они имеют больший боекомплект, если сравнить их с уже имеющимися в ВСУ.

Related video

В сети опубликовали видео, как украинские артиллеристы наносят удары по враждебным целям из САУ Caesar. Их передала Дания. Об этом сообщают соцсети, передает Фокус.

На кадрах видно, как бойцы ВСУ атакуют враждебные позиции по дальнобойной самоходной артустановке Caesar 8х8. Дания заказывала у французского производителя Nexter изготовление 19 САУ Caesar, однако всех их решили передать Украине в рамках военной помощи. Взамен заказных машин Дания приобретет израильские разработки САУ ATMOS и РСЗО PULS.

При этом датские САУ отличаются от тех, которые ранее Франция передавала в ВСУ. Датские машины изготовлены на базе чешского шасси Tatra 815-7 с колесной формулой 8х8. Кабина грузовика имеет частичное бронирование, а двигатель имеет мощность 410 лошадиных сил. Дизельный двигатель также чешского производства. Количество экипажа уменьшено до 3 бойцов, а боекомплект наоборот увеличился на 12 снарядов — до 30 боеприпасов.

Напомним, 28 апреля министр обороны Алексей Резников подтвердил поставки Украине САУ Caesar от Дании.

4 апреля украинские военные завершили обучение на САУ Caesar в Дании. В Копенгагене заявили, что это было значительное пожертвование, но они понимают важность помощи ВСУ.