"Оккупантам здесь не рады": десантно-штурмовые войска показали работу САУ Caesar (видео)

Бойцы показали в действии САУ Caesar, которые Дания заказывала для собственной армии, но решила передать все их в пользу Украины. Они отличаются шасси и увеличенным боекомплектом.

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Артиллеристы 148-й отдельной артиллерийской бригады имеют на вооружении французские САУ Caesar. Об этом сообщает пресс-служба военных в фейсбуке.

"Десантники расчета САУ "Цезарь" 148-й отдельной артбригады ежедневно отправляют оккупантам сообщение, что им здесь не рады", — подписали видео в бригаде.

Отмечается, что если российские оккупанты все же хотят остаться в Украине, то только в виде "удобрения для украинского чернозема". В видео показана работа расчета артустановки. Французская машина имеет автоматизированные системы, поэтому работа установки происходит очень быстро.

Артиллеристы приезжают на позицию, разворачиваются и вбивают в бортовой компьютер координаты. Пушка автоматически наводится и ведет стрельбу. Таким образом вся работа занимает около минуты. Расчет состоит из 5 бойцов.

Также на видео видно, что на вооружении две версии САУ Caesar, которые заказывала себе Дания, но она решила все машины передать Украине. Также есть французские машины. Версия для Дании отличается от базовой удлиненным шасси на базе чешской Tatra T-815-7. Максимальная дальность поражения не изменилась — 40-42 км при использовании активно-реактивных боеприпасов.

Напомним, 20 июня тогдашний министр обороны Алексей Резников показал кадры переброски САУ Caesar на фронте в Украине.

16 мая военные показали, как датские САУ Caesar "отдыхают" на фронте.