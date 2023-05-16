"Цезарь отдыхает": военные впервые показали датскую САУ на фронте (видео)

Датские машины отличаются от тех Caesar, которые раньше передавала Украине Франция. В первую очередь большим боекомплектом и другим шасси.

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Один из военных опубликовал видео САУ Caesar, которое передала Украине Дания. Об этом сообщает боец ВСУ в своем ТикТок-аккаунте.

На одном из направлений впервые показали колесную САУ Caesar, выполненную по колесной схеме 8х8 от чешского производителя Tatra 815-7.

Ранее Дания анонсировала поставку Украине всех заказанных САУ Caesar. Всего они заказывали 19 машин. Заменить их решено 155-мм ATMOS 2000 и РСЗО PILS израильского производства.

Следует отметить, что вариант для Дании отличается от того, какой ранее передавала Украине Франция. Машина получила частичное бронирование, дизельный двигатель от Tatra на 410 лошадиных сил. Количество экипажа уменьшено до 3 человек, а боекомплект увеличен на 12 снарядов — до 30 единиц. Ранее поставки датский САУ подтверждал министр обороны Украины Алексей Резников. По его словам, проект по поставке артустановок был начат еще в августе 2022 года.

Напомним, 8 мая СМИ писали, что Китай работает над созданием новой 203-мм гаубицы.

4 мая СМИ показали производство САУ "Богдана" на новом шасси.