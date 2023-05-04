В сети показали производство САУ "Богдана" на новом шасси (фото)

В начале года министр обороны Алексей Резников заявил, что первые поставки САУ "Богдана" ожидаются в ближайшие месяцы. Контракты на производство заключены.

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Продолжается серийное производство САУ "Богдана" с натовским калибром 155 мм. В телеграм-канале "Ф*шик Донецкий" показали фото обновленной установки.

На опубликованных фотографиях содержится пара "Богдан". Судя по всему, обновленное шасси производит их частная компания "Украинская бронетехника". Кабина машины имеет характерные черты, как у броневика "Варта".

Шасси обновленной САУ "Богдана"

На САУ еще не поставили пушку, которую до начала полномасштабной войны производили в Краматорске. Для украинской оборонки "Богдана" является первой САУ с натовским калибром пушки 155 мм.

Ранее Министр обороны Алексей Резников сообщал, что начнется серийное производство "Богданы", все контракты были подписаны. Позже СМИ опубликовали проект обновленной машины, которая теперь может строиться на базе шасси Tatra, MAN или КрАЗ.

Основные характеристики САУ "Богдана":

экипаж — 5 человек;

боекомплект – 20 снарядов;

длина ствола — 52 калибра;

скорострельность – 4-6 выстрелов в минуту.

Напомним, 30 июня главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что САУ "Богдана" сыграла важную роль в освобождении острова Змеиный.

26 января в Украине провели стрельбу из САУ "Богдана" с дальностью на 42 км.