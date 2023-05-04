У мережі показали виробництво САУ "Богдана" на новому шасі (фото)

На початку року міністр оборони Олексій Резніков заявив, що перші постачання САУ "Богдана" очікуються в найближчі місяці. Контракти на виробництво укладено.

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Триває серійне виробництво САУ "Богдана" з натовським калібром 155 мм. У телеграм-каналі "Ф*ашик Донецький" показали фото оновленої установки.

На опублікованих світлинах міститься пара "Богдан". Судячи з усього, оновлене шасі виробляє приватна компанія "Українська бронетехніка". Кабіна машини має характерні риси, як у броньовика "Варта".

Шасі оновленої САУ "Богдана"

На САУ ще не поставили гармату, яку до початку повномасштабної війни виробляли в Краматорську. Для української оборонки "Богдана" є першою САУ з натовським калібром гармати 155 мм.

Раніше міністр оборони Олексій Резніков повідомляв, що розпочнеться серійне виробництво "Богдани", всі контракти були підписані. Пізніше ЗМІ опублікували проєкт оновленої машини, яка тепер може будуватись на базі шасі Tatra, MAN чи КрАЗ.

Основні характеристики САУ "Богдана":

екіпаж — 5 осіб;

боєкомплект — 20 снарядів;

довжина ствола — 52 калібри;

скорострільність — 4-6 пострілів за хвилину.

Нагадаємо, 30 червня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що САУ "Богдана" відіграла важливу роль у звільненні острова Зміїний.

26 січня в Україні провели стрільбу із САУ "Богдана" із дальністю на 42 км.