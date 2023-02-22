Украина представила обновленную САУ "Богдана": что поменяется (фото)

Теперь первую украинскую 155-мм САУ можно устанавливать на базу трех шасси — КрАЗ, Tatra и MAN. Кроме этого изменился механизм заряжания орудия в случае с вариантом на чешской базе.

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На выставке вооружений IDEX-2023 Краматорский завод тяжелого станкостроительства (КЗТС) показал обновленную версию САУ "Богдана". Об этом сообщает "Милитарный".

Украинская 155-мм САУ получила адаптированную систему для быстрого разворачивания на всех типах местности. Также в ней установлена компьютеризированная система автоматического наведения и сопровождения целей. Общая масса САУ составляет 28 тонн.

В КЗТС утверждают, что скорострельность САУ составляет 5 выстрелов в минуту, а боекомплект составит 20 снарядов. Экипаж машины состоит из 5 человек. При этом самоходную артустановку можно производить на базе шасси компаний КрАЗ, Tatra или MAN. На выставке были представлены образцы на базе украинского КрАЗа с колесной схемой 6х6 и на базе чешской Tatra 8х8. Также последний вариант отличается другим механизмом заряжания и бронированной кабиной.

Если сравнить "Богдану" с такими же в классе Caesar и предыдущей версией, то машина выходит не хуже своих одноклассников.

Экипаж — 4-5 человек у САУ Caesar и 5 у первой версии САУ "Богдана"

боекомплект — 18 снарядов у Caesar и 20 у первой версии "Богданы"

длина ствола — 52 калибра у всех трех САУ

скорострельность — 6-8 выстрелов у Caesar в обычном режиме и 3 выстрела за 18 секунд в максимальном режиме. У первой версии "Богданы" скорострельность составляет 4-6 выстрелов в минуту

Напомним, 30 июня Залужный заявил, что САУ "Богдана" сыграла важную роль в освобождении острова Змеиный.

13 февраля 2023 года Дания заявила, что передаст все свои САУ Caesar Украине. Артиллерия поступит прямо с завода.