Франція анонсувала виробництво близько 80 установок CAESAR для України, — міністр

Глава Міноборони країни Себастьян Лекорню зазначив, що на тлі ослаблення допомоги Україні необхідно, щоб Франція перевела економіку на військові рейки.

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Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню заявив, що для України буде вироблено 78 самохідних артилерійських установок CAESAR. За його словами, тоді як військова допомога Заходу вичерпується, він наполягає на тому, щоб Франція впровадила у себе режим військової економіки. Про це глава міноборони розповів в інтерв'ю Le Parisien 17 січня.

Керівник оборонного відомства вважає, що на тлі допомоги Києву, яка слабшає, Париж "має бути жорстким" щодо військової підтримки. Міністр додав, що армійські запаси з військовою технікою закінчуються, тому це рішення передбачає прямий зв'язок французької оборонної промисловості з українською армією.

"Україна сама готова вкласти частину своїх ресурсів. Вона щойно придбала шість установок власним коштом, щоб почати ініціативу", — сказав Лекорню.

У публікації також ідеться, що Лекорню разом зі своїм українським колегою Рустемом Умеровим збиралися відвідати підприємство Nexter, де виробляють гармати CAESAR, — один із флагманів французької військової промисловості. Однак у середу візит було скасовано.

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Нагадаємо, наприкінці жовтня минулого року міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню відвідав завод Nexter. Повідомлялося, що підприємство нарощує виробництво артилерійських систем CAESAR до 8 одиниць на місяць.