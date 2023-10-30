Шість установок на місяць: у Франції потроїли виробництво САУ Caesar

У перспективі виробництво Caesar буде збільшено до 8 одиниць на місяць. Таким чином виробник установок, компанія KNDS Nexter, задовольнить зростаючі потреби внутрішнього та експортних ринків.

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Міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню відвідав завод, що належить компанії KNDS Nexter, де в кілька разів збільшилося виробництво артилерійських систем Caesar, як для французької армії, так і на експорт. Очікується, що поточна продуктивність заводу становитиме 4-6 машин на місяць, але планується збільшити її до 8 одиниць. Про свій візит на підприємство Лекорню написав у Twitter.

Рішення про різке прискорення постачання самохідних гаубиць Caesar ухвалив президент Франції Еммануель Макрон влітку минулого року у зв'язку з терміновим переданням Україні 18 установок.

За словами Лекорню, цей крок має дозволити не тільки поповнити сухопутні війська Франції, а й збільшити виробничі потужності для задоволення зростаючих потреб експортних ринків.

"Наші команди змогли провести мобілізацію і продемонструвати швидкість просування у військову економіку. Терміни постачання гаубиць Caesar у Збройні Сили скоротилися вдвічі, а темпи виробництва ми змогли збільшити втричі", — підкреслив французький міністр.

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САУ Caesar

Самохідка Caesar — установка французького виробництва, яка має колісну платформу. Найпоширенішими є модифікації на базі Renault Sherpa 5, Mercedes-Benz Unimog (обидва з формулою 6х6) і Tatra 815-7 (з формулою 8х8).

Основне озброєння — 155-мм гармата зі стволом L/52, довжиною близько 8 метрів, при цьому дальність стрільби осколково-фугасними снарядами з донним газогенератором становить понад 40 км.

Наразі створено понад 300 екземплярів цієї французької системи. Ним були оснащені збройні сили Франції, Таїланду, Марокко, Індонезії та України. Крім того, найближчим часом він надійде на озброєння в Бельгії та Литві.

Нагадаємо, російський ВПК випустив нову самохідну артилерійську установку 2С35 "Коалиция-СВ", яка нібито здатна вести вогонь високоточним снарядом на дистанції до 80 км. У такий спосіб росіяни сподіваються перехопити ініціативу в контрбатарейній боротьбі, і протистояти західним артилерійським системам, які перебувають на озброєнні Сил оборони.