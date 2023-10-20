У РФ завершили випробування нової САУ "Коаліція-СВ": на що роблять ставку окупанти

Розробники стверджують, що САУ вирізняється високим рівнем автоматизації. Зокрема, гармата нібито здатна уражати цілі на відстані 80 км, що має дати перевагу в контрбатарейній боротьбі.

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У Росії завершилися державні випробування нової 152-мм самохідної артилерійської установки (САУ) 2С35 "Коаліція-СВ". Під час випробувань усі закладені характеристики нібито було успішно підтверджено, повідомила 20 жовтня пресслужба корпорації "Ростех".

Так нова САУ найближчим часом почне надходити в російські війська, пишуть російські військові оглядачі. Було зазначено, що ще до початку випробувань "Коаліція-СВ" була запущена в серію, також у серійне виробництво надійшла й транспортно-заряджальна машина.

Особливістю нової САУ є автоматизовані процеси, зокрема, підготовка до пострілу, вибір типу снарядів, установка детонатора та наведення гармати. Російські конструктори стверджують, що фактично "Коаліція-СВ" — це роботизована САУ, яка відрізняється високим рівнем автоматизації.

Можливості САУ

"Коаліція-СВ" призначена для знищення артилерійських і мінометних батарей, броньованої техніки та живої сили противника. Гармата також покликана вирішувати завдання з ураження засобів протиповітряної та протиракетної оборони, а також пунктів управління та польових фортифікаційних споруд", — заявили в "Ростех".

Імовірно, російські окупаційні війська розраховують захопити перевагу в контрбатарейній боротьбі на передовій, оскільки вона має величезне значення в поточному протистоянні. Річ у тім, що нині українські захисники володіють західними артилерійськими системами різного рівня, які перевершують російські за маневреністю, а також дальністю й точністю ведення вогню. На думку західних експертів, ці системи приносять Силам оборони успіх у протистоянні з противником.

Цей факт змушує російських зброярів створювати артилерійські системи, які б не поступалися західним зразкам за основними показниками. Вочевидь саме на САУ "Коаліція-СВ" росіяни і зробили ставку, оскільки заявлена дальність стрільби високоточним снарядом досягає 80 км. Ба більше, відзначається режим так званого "Шквалу вогню", за якого кілька снарядів, випущених з гармати під різними кутами, одночасно досягають мети.

Раніше ми писали про складнощі, з якими зіткнеться САУ "Коаліція-СВ", потрапивши на лінію бойового зіткнення. Зокрема гармата має унікальну систему заряджання, що забезпечує високі характеристики скорострільності та дальності стрільби. Однак цей же фактор зумовлює застосування спеціальних 152-мм боєприпасів, запас і масове виробництво яких під питанням.