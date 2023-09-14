В РФ заявили о серийном производстве САУ "Коалиция-СВ": почему это не лучшая идея

Самоходка оснащена орудием 2А88 с "уникальной" системой заряжания, в силу чего установка не может вести типичными для российской артиллерии боеприпасами калибра 152-мм.

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Российская корпорация "Ростех" заявила о начале серийного производства 152-мм самоходной артиллерийской установки 2С35 "Коалиция-СВ". Однако выяснилось, что данная САУ имеет проблемы с унификацией, так как несмотря на тот же калибр, что и в старых советских системах, "Коалиция" использует только специфические – разработанные специально для нее – модульные безгильзовые снаряды. Об этом сообщило издание "Военное обозрение".

Обозреватели пишут, что российские артиллерийские системы калибра 152-мм вполне унифицированы по боеприпасам. Это значит, что самоходные установки, такие как 2С3 "Акация", могут вести огонь боеприпасами, что и буксируемая пушка 2А36 "Гиацинт-Б" или советская гаубицы Д-30.

Однако в ситуации с самоходкой 2С35 дела обстоят совсем иначе. Дело в том, что на данной САУ установлено орудие 2А88 с якобы уникальной системой заряжания для самоходной артиллерии. Российские эксперты утверждают, что именно эта система обеспечивает высокие характеристики дальности (до 70 км) и темпа стрельбы (12 выстрелов в минуту). Кроме того речь идет о применении не гильзовых, а модульных боеприпасов, которые представляют собой что-то в духе зарядных картузов, только в современном исполнении.

Отмечается, что применение модулей позволяет регулировать заряд боеприпаса в той или иной текущей обстановке в бою. В них порох, общий вес которого является предельным для пушки, разделен на равные части и заключен в жестких сгораемых цилиндрических корпусах круглого сечения.

Боеприпасы для "Коалиция-СВ"

Модульные метательные заряды для "Коалиции-СВ"

"Идея их применения проста: гораздо проще и быстрее вогнать в камору орудия нужное тебе количество пороховых модулей из общей кучи, обеспечив требуемую начальную скорость для снаряда, чем иметь в боеукладке массу гильз с разнородными метательными зарядами", — пояснили эксперты.

Однако в материале российские обозреватели упустили вопрос объемов производства таких типов боеприпасов и наличие соответствующих производственных мощностей, которые "заточены" под выпуск старой номенклатуры снарядов.

Таким образом российские артиллеристы всерьез надеются получить в распоряжение систему, способную конкурировать с западными образцами по точности и дальнобойности, ожидая переломить проигрышную ситуацию в контрбатарейной борьбе на украинском фронте. Однако следует обратить внимание, что по части точности 2С35 также имеются вопросы, так как российские обозреватели умолчали об этой характеристике САУ. В других открытых российских источниках скромно говорится о том, что "Коалиция-СВ" оснащается "современной цифровой системой управления огнем с необходимыми компонентами и функциями", повышающими точность попадания по цели.

Напомним, в России заговорили о планах вернуть в состав вооруженных сил 152-мм самоходную артиллерийской установки 2С18 "Пат-С". По мнению экспертов, это решение связано с желанием получить в своем распоряжении более мобильную систему с приемлемыми огневыми характеристиками.