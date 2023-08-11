"Доделают по ходу": в РФ заявили о старте серийного производства САУ "Коалиция-СВ"

"Ростех" заявил, что государственные испытания артиллерии еще не завершены, но она уже пошла в серию. Она якобы имеет максимальную дальность стрельбы в 70 км.

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Российская госкорпорация "Ростех" объявила о начале серийного производства 152-мм самоходной артиллерийской установки "Колиция-СВ". Об этом сообщает "РИА Новости".

Несмотря на то, что в РФ еще не завершились государственные испытания, САУ "Колиция-СВ" уже пошла в серию. По словам первого заместителя генерального директора "Ростеха" Владимира Артякова, испытания артустановки планируют завершить до конца 2023 года.

"Серийное производство, а также выпуск транспортно-погрузочной машины уже развернуто", — утверждает Артяков.

Однако пока неизвестно, когда российские войска начнут получать первые машины.

Что известно о САУ "Коалиция-СВ"?

САУ 2С35 — это российская разработка. Машина построена на базе шасси танка Т-90 и оснащена 152-мм пушкой 2А88. Над созданием "Коалиции-СВ" в РФ работает Центральный научно-исследовательский институт "Буревестник". Заявляется, что САУ сможет поражать цели на расстоянии до 70 км. Ее основное предназначение заключается в поражении командных пунктов, узлов связи, ведении контрбатарейной борьбы и ударов по живой силе.

"Коалиция-СВ" должна иметь дальность стрельбы до 70 км

Заявленные характеристики:

максимальная дальность стрельбы — 70 км;

длина ствола — 52 калибра;

боекомплект — 70 снарядов;

скорострельность — 16 выстрелов в минуту.

Пока неизвестно, каким образом будет достигаться дальность в 70 км, ведь для этого нужно либо делать более длинный ствол, либо иметь более мощные боеприпасы, что негативно влияет на износ ствола. Американский Excalibur во время испытаний демонстрировал такую дальность, но из пушки длиной 58 калибров. Стрельбы проходили на экспериментальных версиях гаубиц. При этом в РФ утверждают, что стрельба обычным осколочно-фугасным снарядом будет составлять 40 км.

Также стоит отметить, что "Коалиция-СВ" впервые была показана в 2015 году. Она должна была завершить государственные испытания в 2020 году. В конце 2021 году в ВС РФ было около 26 машин.

Напомним, 7 августа аналитики писали, что в РФ вернулись к производству САУ "Пат-С", но есть сомнения в ее жизнеспособности.

27 июля в РФ завершили испытания колесной гаубицы "Мальва", которая имеет пушку с "Мста-С".