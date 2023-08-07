"Есть сомнения в жизнеспособности": РФ вернулись к производству САУ 2С18 "Пат-С" (видео)

Самоходную артиллерийскую установку разработали в советские годы, однако от проекта отказались и не пустили в производство.

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В России возобновили производство старых САУ 2С18 "Пат-С", которые в советские годы разработало специальное конструкторское бюро Курганского машиностроительного завода. Тогда от проекта отказались, и самоходную гаубицу так и не приняли на вооружение. Об этом сообщает военный обозреватель Александр Коваленко, опубликовав видео, на котором видно машину.

"Похоже проблема с артиллерией, а точнее с наполнением войск САУ, вынуждает россию возвращать к жизни настолько уродливые проекты, что и речи просто быть не может. В частности, речь идет о жутком уродце САУ 2С18 "Пат-С". Производство БМП-3 в россии налажено, в отличие от Т-80 и Мста-С, как пример, а потому и будут клепать, но сама концепция, есть сомнения в жизнеспособности", — написал Коваленко.

Обозреватель отметил, что идея создания САУ 2С18 "Пат-С" возникла в 1980-х. Ее суть заключалась в том, чтобы производить самоходную артиллерийскую установку калибра 152-мм, которая могла бы плавать. Основным орудием был нарезной ствол 2А63, который размещался на шасси БМП-3.

"То есть, эдакая Мста-С (условно), но не на шасси Т-80, а дохлой БМП-3", — пишет обозреватель.

По словам Коваленко, таким образом россияне пытаются обеспечить фронт максимально возможным количеством новых 152-мм САУ.

РосСМИ еще в мае сообщали, что "Курганмашзавод" занимается модернизацией самоходной гаубицы 2С18 "Пат-С", единственный опытный образец которой был выпущен в 1980-х годах в СССР. Гаубица калибра 152 миллиметра будет установлена на доработанном шасси боевой машины пехоты БМП-3.

Фокус писал 1 августа, что украинскую 155-мм самоходную артустановку "Богдана" версии 3.0 на чешских шасси Tatra T815-7 с колесной формулой 8х8 и бронированной кабиной Puma заметили на востоке Украины.

В конце июля разработчики раскрыли характеристики обновленной машины. В частности, артустановка имеет полноценную систему управления огнем. Также ее можно создавать сразу на трех шасси: Tatra, MAN и КрАЗ.