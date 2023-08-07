"Є сумніви в життєздатності": РФ повернулися до виробництва САУ 2С18 "Пат-С" (відео)

Самохідну артилерійську установку розробили в радянські роки, проте від проєкту відмовилися і не пустили у виробництво.

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У Росії відновили виробництво старих САУ 2С18 "Пат-С", які в радянські роки розробило спеціальне конструкторське бюро Курганського машинобудівного заводу. Тоді від проєкту відмовилися, і самохідну гаубицю так і не взяли на озброєння. Про це повідомляє військовий оглядач Олександр Коваленко, опублікувавши відео, на якому видно машину.

"Схоже, проблема з артилерією, а точніше, з наповненням військ САУ, змушує Росію повертати до життя настільки потворні проєкти, що й мови просто бути не може. Зокрема, йдеться про моторошного виродка САУ 2С18 "Пат-С". Виробництво БМП-3 в Росії налагоджено, на відміну від Т-80 і Мста-С, як приклад, а тому і будуть клепати, але сама концепція, є сумніви в життєздатності", — написав Коваленко.

Оглядач зазначив, що ідея створення САУ 2С18 "Пат-С" виникла в 1980-х. Її суть полягала в тому, щоб виробляти самохідну артилерійську установку калібру 152-мм, яка могла б плавати. Основним знаряддям був нарізний ствол 2А63, який розміщувався на шасі БМП-3.

"Тобто, така собі Мста-С (умовно), але не на шасі Т-80, а дохлої БМП-3", — пише оглядач.

За словами Коваленка, таким чином росіяни намагаються забезпечити фронт максимально можливою кількістю нових 152-мм САУ.

РосЗМІ ще в травні повідомляли, що "Курганмашзавод" займається модернізацією самохідної гаубиці 2С18 "Пат-С", єдиний дослідний зразок якої випустили в 1980-х роках у СРСР. Гаубицю калібру 152 міліметри буде встановлено на доопрацьованому шасі бойової машини піхоти БМП-3.

Фокус писав 1 серпня, що українську 155-мм самохідну артустановку "Богдана" версії 3.0 на чеських шасі Tatra T815-7 з колісною формулою 8х8 і броньованою кабіною Puma помітили на сході України.

Наприкінці липня розробники розкрили характеристики оновленої машини. Зокрема, артустановка має повноцінну систему управління вогнем. Також її можна створювати одразу на трьох шасі: Tatra, MAN і КрАЗ.