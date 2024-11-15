В США улучшили артиллерийскую машину M7 BFIST: чем интересна модернизация (фото)

Новый вариант бронемашины огневой поддержки оснастили привязным БПЛА, а также новейшим программным обеспечением, благодаря чему BFIST сможет отслеживать цели с точностью до 3 метров за одну минуту.

Армия США активно продвигает передовые технологии в отношении боевой техники. На саммите HMI IV в Техасе американцы представили модернизированную версию бронемашины огневой поддержки M7 BFIST, оснащенной привязной беспилотной системой и новым ПО для целеуказания на основе искусственного интеллекта — AI2C. Об этом 14 ноября сообщили в Army Recognition.

Привязной беспилотник — это БПЛА, который остается соединенным с наземной станцией или машиной с помощью кабеля. Это обеспечивает его постоянное энергоснабжение и защищенную связь, что особенно важно для военных применений, так как позволяет вести длительное наблюдение и минимизирует риск радиоэлектронного подавления.

Обозреватели пишут, что в составе BFIST такой дрон значительно усиливает разведывательные возможности и функции целеуказания, предоставляя команде машины непрерывный поток данных в режиме реального времени.

Модернизированная бронемашина M7 BFIST Фото: Army Recognition

Технические характеристики и возможности

BFIST представляет собой модификацию БМП M2 Bradley, специально оснащенную для поддержки артиллерии и передачи данных на передовые позиции. Новая версия получила привязные БПЛА двух моделей: Spectre и Sentry.

Дрон Spectre с грузоподъемностью до 3,6 кг сертифицирован по стандартам MIL-STD 810 и 461 и может интегрироваться с другими машинами, а более легкая модель Sentry с грузоподъемностью 0,9 кг уже широко используется в более чем 500 единицах боевой техники.

Эти дроны обеспечивают устойчивое наблюдение на длительное время, поскольку не нуждаются в регулярной подзарядке.

Кроме того, интеграция беспилотников улучшила возможности BFIST по тактической коммуникации. Оснащенные радиосистемами, они служат воздушными узлами связи, обеспечивая передачу данных на увеличенные расстояния и поддерживая связь на сложных ландшафтах с помощью системы антенного управления переменной высоты (VHA). Управление дронами осуществляется через наземные станции Tomahawk и Skydio, что позволяет эффективно координировать действия нескольких БПЛА.

AI2C Project Shrike: ИИ для точного целеуказания

Ключевым элементом обновленной BFIST стало ПО AI2C, которое с использованием алгоритмов машинного обучения значительно сокращает время от обнаружения до поражения цели. Project Shrike способен идентифицировать и отслеживать цели с точностью до 3 метров за одну минуту и определять объекты на расстоянии до 6,7 километра. Благодаря этому ПО, BFIST обеспечивает оперативное и точное наведение артиллерийских и наземных сил, что особенно важно для успеха боевых операций.

"Возможности, представленные на саммите HMI IV, обещают усилить возможности армии в области разведки, наблюдения и наведения, закладывая основу для следующего поколения сетевых, управляемых ИИ боевых действий", — подытожили обозреватели

Следует упомянуть, что в феврале прошлого года стало известно о поставке четырех бронемашин огневой поддержки M7 Bradley Fire Support Team (BFIST) на нужды Вооруженных сил Украины. В поставляемом варианте данная техника способна выявлять цели на расстоянии до 20 км.

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