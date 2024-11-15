У США поліпшили артилерійську машину M7 BFIST: чим цікава модернізація (фото)

Новий варіант бронемашини вогневої підтримки оснастили прив'язним БПЛА, а також новітнім програмним забезпеченням, завдяки чому BFIST зможе відстежувати цілі з точністю до 3 метрів за одну хвилину.

Армія США активно просуває передові технології щодо бойової техніки. На саміті HMI IV у Техасі американці представили модернізовану версію бронемашини вогневої підтримки M7 BFIST, оснащеної прив'язною безпілотною системою і новим ПЗ для цілевказівки на основі штучного інтелекту — AI2C. Про це 14 листопада повідомили в Army Recognition.

Прив'язний безпілотник — це БПЛА, який залишається з'єднаним із наземною станцією або машиною за допомогою кабелю. Це забезпечує його постійне енергопостачання і захищений зв'язок, що особливо важливо для військових застосувань, оскільки дає змогу вести тривале спостереження і мінімізує ризик радіоелектронного придушення.

Оглядачі пишуть, що у складі BFIST такий дрон значно посилює розвідувальні можливості та функції цілевказівки, надаючи команді машини безперервний потік даних у режимі реального часу.

Модернізована бронемашина M7 BFIST Фото: Army Recognition

Технічні характеристики та можливості

BFIST являє собою модифікацію БМП M2 Bradley, спеціально оснащену для підтримки артилерії і передачі даних на передові позиції. Нова версія отримала прив'язні БПЛА двох моделей: Spectre і Sentry.

Дрон Spectre з вантажопідйомністю до 3,6 кг сертифікований за стандартами MIL-STD 810 і 461 і може інтегруватися з іншими машинами, а більш легка модель Sentry з вантажопідйомністю 0,9 кг вже широко використовується в більш ніж 500 одиницях бойової техніки.

Ці дрони забезпечують стійке спостереження на тривалий час, оскільки не потребують регулярної підзарядки.

Крім того, інтеграція безпілотників поліпшила можливості BFIST з тактичної комунікації. Оснащені радіосистемами, вони слугують повітряними вузлами зв'язку, забезпечуючи передачу даних на збільшені відстані і підтримуючи зв'язок на складних ландшафтах за допомогою системи антенного управління змінної висоти (VHA). Управління дронами здійснюється через наземні станції Tomahawk і Skydio, що дає змогу ефективно координувати дії кількох БПЛА.

AI2C Project Shrike: ШІ для точної цілевказівки

Ключовим елементом оновленої BFIST стало ПЗ AI2C, яке з використанням алгоритмів машинного навчання значно скорочує час від виявлення до ураження цілі. Project Shrike здатний ідентифікувати та відстежувати цілі з точністю до 3 метрів за одну хвилину і визначати об'єкти на відстані до 6,7 кілометра. Завдяки цьому ПЗ, BFIST забезпечує оперативне і точне наведення артилерійських і наземних сил, що особливо важливо для успіху бойових операцій.

"Можливості, представлені на саміті HMI IV, обіцяють посилити можливості армії в галузі розвідки, спостереження і наведення, закладаючи основу для наступного покоління мережевих, керованих ШІ бойових дій", — підсумували оглядачі.

Слід згадати, що в лютому минулого року стало відомо про постачання чотирьох бронемашин вогневої підтримки M7 Bradley Fire Support Team (BFIST) на потреби Збройних сил України. У варіанті, що поставляється, ця техніка здатна виявляти цілі на відстані до 20 км.

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