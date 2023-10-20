В РФ завершили испытания новой САУ "Коалиция-СВ": на что делают ставку оккупанты

Разработчики утверждают, что САУ отличается высоким уровнем автоматизации. Кроме того, орудие якобы способно поражать цели на расстоянии 80 км, что должно дать преимущество в контрбатарейной борьбе.

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В России завершились государственные испытания новой 152-мм самоходной артиллерийской установки (САУ) 2С35 "Коалиция-СВ". В ходе испытаний все заложенные характеристики якобы были успешно подтверждены, сообщила 20 октября пресс-служба корпорации "Ростех"

Таким образом новая САУ в ближайшее время начнет поступать в российские войска, пишут российские военные обозреватели. При этом было отмечено, что еще до начала испытаний "Коалиция-СВ" была запущена в серию, также в серийное производство поступила и транспортно-заряжающая машина.

Особенностью новой САУ являются автоматизированные процессы, в том числе, подготовка к выстрелу, выбор типа снарядов, установка взрывателя и наведение орудия. Российские конструкторы утверждают, что фактически "Коалиция-СВ" — это роботизированная САУ, которая отличается высоким уровнем автоматизации.

Возможности САУ

"Коалиция-СВ" предназначена для уничтожения артиллерийских и минометных батарей, бронированной техники и живой силы противника. Орудие также призвано решать задачи по поражению средств противовоздушной и противоракетной обороны, а также пунктов управления и полевых фортификационных сооружений", — заявили в "Ростехе".

Вероятно, российские оккупационные войска рассчитывают захватить преимущество в контрбатарейной борьбе на передовой, поскольку она имеет огромное значение в текущем противостоянии. Дело в том, что в настоящее время украинские защитники обладают западными артиллерийскими системами разного уровня, которые превосходят российские по маневренности, а также дальности и точности ведения огня. По мнению западных экспертов, эти системы приносят Силам обороны успех в противостоянии с противником.

Этот факт вынуждает российских оружейников создавать артиллерийские системы, которые бы не уступали западным образцам по основным показателям. Очевидно именно на САУ "Коалиция-СВ" россияне и сделали ставку, так как заявленная дальность стрельбы высокоточным снарядом достигает 80 км. Более того отмечается режим так называемого "Шквала огня", при котором несколько снарядов, выпущенных из орудия под разными углами, одновременно достигают цели.

Ранее мы писали о сложностях, с которыми столкнется САУ "Коалиция-СВ", попав на линию боевого столкновения. В частности орудие имеет уникальную систему заряжания, что обеспечивает высокие характеристики скорострельности и дальности стрельбы. Однако этот же фактор обуславливает применение специальных 152-мм боеприпасов, запас и массовое производство которых под вопросом.