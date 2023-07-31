Конец многочисленной, но устаревшей артиллерии: эксперты о контрбатарейной борьбе ВСУ

По мнению полковника Томаш Лисецкого, опыт боевых действий в Украине показывает, что рождается новая артиллерия — малочисленная, мобильная, рассредоточенная, дальнобойная, с высокоточными боеприпасами и ведущая точечный огонь.

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На сегодняшний день украинские артиллеристы успешно ведут контрбатарейную борьбу, используя западные образцы орудий. В этой охоте перемалываются старые советские артиллерийские системы, состоящие на вооружении ВС РФ, поэтому с каждым днем их становится все меньше. О том, как могут выглядеть через некоторое время артиллерийские дуэли на украинских фронтах рассказал польский эксперт полковник Томаш Лисецкий в интервью Defence 24, опубликованном 30 июля.

В начале беседы Лисецкий отметил, что украинские бойцы положительно отзываются о немецких САУ PzH 2000, о польских системах Krab, или американских M109. В то же время иногда попадаются достаточно старые образцы орудий, такие как, например, итальянские образцы САУ M109L, снятые с вооружения через много лет назад.

"Как бы то ни было, есть и более старые орудия, например, поставляемые Хорватией дальнобойные 130-мм пушки М46, которые отлично показали себя под Бахмутом", — отмечает эксперт.

Пушка М46

Однако более важным является тип орудия, а навыки артиллерийского расчета и количество боеприпасов к той или иной системе. По словам Лисецкого, украинские бойцы не отказались бы и от советских систем, если бы им предложили 100 пушек с большим запасом боеприпасов.

Между тем эффективность контрбатарейной борьбы украинских бойцов обусловлены различными факторами:

современные средства разведки и РЭБ;

системы передачи данных в реальном времени;

информационное обеспечение процесса управления артиллерией;

средства поражения большой дальности;

высокоточные боеприпасы;

тактика, предусматривающая рассредоточение артиллерийских средств с возможностью их централизации;

отличные командиры артиллерийских подразделений.

Все это в комплексе приводит к хорошим результатам, но особенно Лисецкий подчеркнул эффективную логистику.

"Я очень уважаю украинских логистов за их умение работать с сотнями артиллерийских систем, несколькими сотнями типов боеприпасов и ракет, тысячами запасных частей, горюче-смазочных материалов", — акцентировал польский эксперт.

САУ М109 на вооружении украинской армии

Артиллерийская война будущего

В силу вышесказанного в последнее время можно наблюдать всплеск потерь среди российской артиллерии, и участившихся ударов по вражеским складам с боеприпасами. Это заслуга украинских разведчиков и операторов радиоэлектронной борьбы, считает Лисецкий.

Отдельно эксперт рассказал о проблемах с боеприпасами и износа стволов, а также изменении тактики ведения контрбатарейной борьбы с учетом новых разведывательных систем. В итоге Лисецкий подчеркнул несколько моментов в контексте перспективы артиллерийских дуэлей:

Наступает конец многочисленной, но устаревшей артиллерии. Рождается новая артиллерия — малочисленная, но мобильная и рассредоточенная, дальнобойная, с высокоточными боеприпасами, ведущая точечный огонь. Проблема износа ствола и боеприпасов скоро положит конец жизни украинской (а также до сих пор используемой в странах НАТО) постсоветской ствольной артиллерии калибров 122 и 152 мм. С другой стороны, из-за отсутствия боеприпасов этих калибров на мировых рынках никто уже не будет покупать у России ничего, даже их самые современные орудия типа "Мальва", "Магнолия" или "Коалиция". Основной угрозой для артиллерии становятся разведывательные беспилотники противника. Поэтому большую роль в этом сражении будет играть защита боевой группировки артиллерийских подразделений, включая противовоздушную и противодронную оборону. Скорострельность орудий теряет свое значение, так как увеличивает расход боеприпасов, в то время как мобильность и точность возрастают. Современные высокоточные боеприпасы могут вернуть на вооружение даже те огневые средства, которые ранее считались неперспективными, например, M109, FH-70, TRF-1, и даже сделать их очень хорошими орудиями.

Гаубица FH70

Ранее сообщалось, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный показал боевую работу расчет пушки "Гиацинт" 59-й ОМБр на одном из самых сложных направлений. Украинские бойцы рассказали, что артиллерия противника является целью номер один, а артиллерийские дуэли с оккупантами происходят постоянно.