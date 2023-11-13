Франция отказалась передавать Украине оружие из своих арсеналов

Из бюджета Франции в специальный фонд поддержки Киева было выделено 200 млн евро. За эти средства Украина может закупить вооружение, но только у французских поставщиков.

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Власти Франции прекратят поставки Украине вооружений из своих арсеналов, чтобы Киев начал закупать оружие у французских производителей за счет специально выделенных на это средств. Об этом в эфире телеканала LCI заявил министр вооруженных сил страны Себастьян Лекорню.

"Сейчас мы ведем переговоры с украинскими коллегами, чтобы заставить Украину покупать новые гаубицы за счет средств из специального фонда и чтобы французским военным больше не пришлось передавать пушки из своих арсеналов", — сказал он.

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Также министр обороны Франции напомнил о недавно опубликованном докладе парламента, согласно которому размер военной помощи Франции Украине уже составил 3 млрд евро. Он отметил, что из бюджета в специальный фонд поддержки Киева было выделено 200 млн евро. За эти средства Украина может закупить вооружение, но только у французских поставщиков.

Он отметил, что Париж сосредоточил внимание на обеспечении Киева средствами ПВО, в частности, возможностями для борьбы с БпЛА и оборудованием для сухопутных войск, включая артиллерию и транспорт, а также добавил, что Киеву передано 49 таких самоходных гаубиц — 30 французских и 19 датских.

Напомним, что Украина получила на вооружение современные французские ПТРК Akeron MP. Его боеприпасы являются универсальными и позволяют поражать цели как вручную, так и в почти автоматическом режиме.

Ранее сообщалось, что 31 августа бойцы 32-й бригады показали французские ПТРК Milan.