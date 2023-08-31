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Военный Фокус Российско-украинская война Контрнаступление ВСУ в 2023 году

Бойцы 32-й ОМБр показали полученные французские ПТРК "Милан" (фото)

ПТРК "Милан"
Фото: Facebook | ПТРК "Милан"

По словам украинских защитников из 32-й отдельной механизированной бригады, подразделения тренируются постоянно. В том числе и между боевыми выходами.

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Украинские защитники из 32-й отдельной механизированной бригады продемонстрировали французские ПТРК "Милан", которые получили на вооружение. Об этом сообщается на странице бригады в Facebook.

"Тяжело в учении, но в бою еще тяжелее! — говорится в публикации. — Наши подразделения тренируются постоянно. Даже между боевыми выходами совершенствуют свое владение оружием и тактикой ведения боя".

ПТРК "Милан" Fullscreen
ПТРК "Милан"
ПТРК "Милан" Fullscreen
ПТРК "Милан"
ПТРК "Милан" Fullscreen
ПТРК "Милан"
Фото: Facebook
ПТРК "Милан" Fullscreen
ПТРК "Милан"
ПТРК "Милан" Fullscreen
ПТРК "Милан"
ПТРК "Милан" Fullscreen
ПТРК "Милан"
ПТРК "Милан" Fullscreen
ПТРК "Милан"
ПТРК "Милан" Fullscreen
ПТРК "Милан"
ПТРК "Милан"
ПТРК "Милан"
ПТРК "Милан"
ПТРК "Милан"
ПТРК "Милан"
ПТРК "Милан"
ПТРК "Милан"
ПТРК "Милан"

Французские ПТРК "Милан"

ПТРК "Милан" — управляемая противотанковая ракета класса "земля-земля". Характеристики близки к известной американской системе BGM-71 TOW. Эта компактная, небольшая и легкая система предназначена для поражения брони, огнеметных систем и прочей техники противника.

Радиус действия — около 2 километров.

Напомним, что эксперт рассказал, как украинские оружейники модифицировали ракеты для разрушительного удара по Крыму.

Также сообщалось, что представители ВСУ показали удар по складу боеприпасов и бронетехники ВС РФ в районе Алешек.

В свою очередь, 79-я ДШБ сообщила, что три танка и две БМП российских войск одновременно подорвались на минах. Публикация размещена в Facebook 31 августа.