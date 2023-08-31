Бойцы 32-й ОМБр показали полученные французские ПТРК "Милан" (фото)
По словам украинских защитников из 32-й отдельной механизированной бригады, подразделения тренируются постоянно. В том числе и между боевыми выходами.
Украинские защитники из 32-й отдельной механизированной бригады продемонстрировали французские ПТРК "Милан", которые получили на вооружение. Об этом сообщается на странице бригады в Facebook.
"Тяжело в учении, но в бою еще тяжелее! — говорится в публикации. — Наши подразделения тренируются постоянно. Даже между боевыми выходами совершенствуют свое владение оружием и тактикой ведения боя".
Французские ПТРК "Милан"
ПТРК "Милан" — управляемая противотанковая ракета класса "земля-земля". Характеристики близки к известной американской системе BGM-71 TOW. Эта компактная, небольшая и легкая система предназначена для поражения брони, огнеметных систем и прочей техники противника.
Радиус действия — около 2 километров.
Напомним, что эксперт рассказал, как украинские оружейники модифицировали ракеты для разрушительного удара по Крыму.
Также сообщалось, что представители ВСУ показали удар по складу боеприпасов и бронетехники ВС РФ в районе Алешек.
В свою очередь, 79-я ДШБ сообщила, что три танка и две БМП российских войск одновременно подорвались на минах. Публикация размещена в Facebook 31 августа.