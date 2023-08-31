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Бійці 32-ї ОМБр показали отримані французькі ПТРК "Мілан" (фото)

ПТРК "Мілан"
Фото: Facebook | ПТРК "Мілан"

За словами українських захисників із 32-ї окремої механізованої бригади, підрозділи тренуються постійно. Зокрема й між бойовими виходами.

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Українські захисники з 32-ї окремої механізованої бригади продемонстрували французькі ПТРК "Мілан", які отримали на озброєння. Про це повідомляється на сторінці бригади у Facebook.

"Важко в навчанні, але в бою ще важче! — йдеться в публікації. — Наші підрозділи тренуються постійно. Навіть між бойовими виходами вдосконалюють своє володіння зброєю і тактикою ведення бою".

ПТРК "Мілан" Fullscreen
ПТРК "Мілан"
ПТРК "Мілан" Fullscreen
ПТРК "Мілан"
ПТРК "Мілан" Fullscreen
ПТРК "Мілан"
Фото: Facebook
ПТРК "Мілан" Fullscreen
ПТРК "Мілан"
ПТРК "Мілан" Fullscreen
ПТРК "Мілан"
ПТРК "Мілан" Fullscreen
ПТРК "Мілан"
ПТРК "Мілан" Fullscreen
ПТРК "Мілан"
ПТРК "Мілан" Fullscreen
ПТРК "Мілан"
ПТРК "Мілан"
ПТРК "Мілан"
ПТРК "Мілан"
ПТРК "Мілан"
ПТРК "Мілан"
ПТРК "Мілан"
ПТРК "Мілан"
ПТРК "Мілан"

Французькі ПТРК "Мілан"

ПТРК "Мілан" — керована протитанкова ракета класу "земля-земля". Характеристики близькі до відомої американської системи BGM-71 TOW. Ця компактна, невелика і легка система призначена для ураження броні, вогнеметних систем та іншої техніки противника.

Радіус дії — близько 2 кілометрів.

Нагадаємо, що експерт розповів, як українські зброярі модифікували ракети для руйнівного удару по Криму.

Також повідомлялося, що представники ЗСУ показали удар по складу боєприпасів і бронетехніки ЗС РФ у районі Олешок.

Зі свого боку, 79-та ДШБ повідомила, що три танки й дві БМП російських військ одночасно підірвалися на мінах. Публікацію розміщено у Facebook 31 серпня.