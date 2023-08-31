Три танки та дві БМП росіян одночасно підірвалися на мінах, – сапери ДШВ ЗСУ (відео)

Завдяки встановленим мінно-вибуховим загородженням вдалося зупинити ворожу техніку.

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Зазнали підриву відразу п’ять одиниць ворожої техніки: дві БМП та три танки. Подробиці повідомили у Facebook 79-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України.

Бійці розповіли, що ворожа бронетехніка близько під'їжджає до позицій. Нещодавно був випадок, коли танк майже виїхав на позиції наших військ, але був знищений.

Захисники зазначили, що на одному з напрямків танк підірвався на українській міні, у нього була пошкоджена гусениця. Вночі бійці до нього підійшли та просто спалили.

"Так і працюємо", – розповідають сапери.

З їхніх слів, під час нової спроби ворогом прорвати лінію оборони на одному з напрямків, зазнали підриву п'ять одиниць ворожої техніки: три танки та дві БМП. Це відбулося завдяки встановленим мінно-вибуховим загородженням.

Військовослужбовці додали, що діяльність саперів дуже важлива, адже впливає на стійкість оборони українського війська. Це дуже підтримує загальновійськові підрозділи, які обороняються, як вважають сапери-десантники. Військові пообіцяли й надалі не допускати техніку ворога на мирну територію України.

Нагадаємо, наприкінці липня артилерійська розвідувальна група показала, як розміновує території на півдні. Часто фахівці знаходять протипіхотні та протитанкові міни, а російські загарбницькі підрозділи вигадують різні способи, аби ускладнити завдання щодо розмінування. Знайдені та зібрані на кількох ділянках вибухонебезпечні пристрої згодом підготували до контрольованого підриву, адже в подальшому їх використовувати небезпечно.