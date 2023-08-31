СМИ рассказали, как Украина модифицировала ракеты для разрушительного удара по Крыму

По данным журналистов, украинские ракеты летят со скоростью более 1000 км/ч и очень близко к поверхности воды, что создает впечатление, будто они "скользят".

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Украинская и зарубежная пресса пестрит публикациями о том, что Украина адаптирует всевозможные боеприпасы под свои нужды. Украинские ВВС переоборудовали некоторые из имеющихся ЗКР С-200 образца 60-х годов в средства наземного боя. Об этом пишет Дэвид Акс в статье для Forbes.

На видео, опубликованном украинской разведкой, ракета, судя по всему, уничтожила российскую систему ПВО С-400 в Крыму.

Спустя несколько дней представители Киева заявили, что для нанесения удара использовались ракеты "Нептун".

Эти ракеты летят со скоростью более 1000 км/ч и очень близко к поверхности воды, что создает впечатление, будто они "скользят" по воде. Отсюда выше вероятность успешного удара.

По словам эксперта по оружию из Janes Information Services, украинцы разработали версию ракеты для наземного боя и, судя по всему, применили ее по ценной российской системе на минувшей неделе.

"Украина изменила траекторию полета по сравнению с базовой конфигурацией (скольжение по морю)", — пояснил Рахул Удоши в интервью журналистам.

Сообщается, что для этого изменили датчики местности, радиовысотомер и канал передачи данных.

"У варианта ракеты для наземной атаки увеличена дальность по сравнению с противокорабельным вариантом", — добавил он.

В результате получилась чрезвычайно мощная и разрушительно точная ракета класса "земля-земля", "разработанная главным образом для поражения особо важных целей, таких как объекты ПВО".

Судя по всему, именно это и случилось в Крыму. Модифицированная ракета "Нептун" поразила цель с высокой точностью.

Удоши прогнозирует, что на этом дело не остановится: в ближайшем будущем ожидаются дальнейшие атаки с использованием адаптированных ракет "Нептун" по таким целям.

Напомним, что появились новые спутниковые снимки уничтожения ЗРК С-400 в Крыму.

Также сообщалось, что Силы обороны показали удар по складу БК и бронетехнике РФ под Олешками.