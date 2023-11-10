Украина получила на вооружение самые современные французские ПТРК Akeron MP (видео)

Akeron MP — это первый в мире противотанковый ракетный комплекс. Его боеприпасы являются универсальными и позволяют поражать цели как вручную, так и в почти автоматическом режиме.

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Украинская армия получила на вооружение ПТРК Akeron MP 5 поколения. Об этом сообщил депутат Национального собрания Франции Лиоенель Руайе-Перро во время заседания.

Франция без публичного объявления передала Украине новейшие ПТРК Akeron MP, также известный как MMP и Missile Moyenne Portee. Депутат подтвердил поступление противотанковых ракетных комплексов в Украину.

"Mistral, 30 пушек CAESAR и 6 пушек TRF1 калибра 155 мм, 2 РСЗО LRU, ракеты Akeron, системы Crotale и БТРы VAB", — перечислил Руайе-Перро часть военной помощи Украине.

Впервые о поставках Akeron MP Украине заявлялось в начале года. Вице-президент Комиссии по национальной обороне и вооруженных сил Франции Жан-Луи Тьерио подтвердил поставки неназванного количества ПТРК Украине. Однако затем представители Минобороны Франции опровергли заявление Тьерио.

Акерон МП

Akeron MP — это легкая многоцелевая ракета с дальностью поражения более 4000 метров. Вес комплекса составляет около 15 кг и для его работы достаточно всего нескольких операторов. Также пусковую можно установить на транспортное средство. Работа комплекса осуществляется по принципу "выстрелил и забыл", военному не надо вести за лазерным лучом ракету к цели в течение всего полета. Достаточно лишь захватить цель и выстрелить.

Особенностью комплекса является волоконно-оптическое соединение с пусковой, что обеспечивает режим "человек в сети". Ракету можно выпускать без конкретной цели, а оператор будет получать изображение с головки самонаведения. Таким образом во время полета есть возможность сменить цель или прервать процесс стрельбы.

Кроме этого MMP умеет дополнительно поражать объекты за препятствиями, а в случае танков можно атаковать в верхнюю проекцию, как в Javelin. Противотанковая ракета имеет тандемное боевую часть, что еще больше может расширять банк целей от танков с динамической защитой до пехоты или лодок. Сама ракета имеет систему с пониженной отдачей, которая уменьшает сигнатуру запуска и позволяет поражать цели из закрытых помещений.

Напомним, 19 октября аналитики писали, сколько США имеют небольшие запасы ПТРК Javelin и ПЗРК Stinger.

31 августа бойцы 32-й бригады показали французские ПТРК Milan.