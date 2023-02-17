Франция тайно передала Украине ракетные комплексы Akeron: что о них известно (фото)

По словам вице-президента Комиссии по национальной обороне Жана-Луи Тьерио, противотанковые ракетные комплексы украинские военные уже использовали в боевой обстановке.

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Франция передала Украине новые противотанковые ракетные комплексы "Akeron". Об этом заявил вице-президент Комиссии по национальной обороне и Вооруженным силам Франции Жан-Луи Тьерио.

"Франция передала Украине неназванное количество противотанковых ракетных комплексов и ракет к ним", — сказал Тьерио.

Он уточнил, что официальный Париж провел эту передачу непублично.

"Сегодня ясно, что присылаемое вами вооружение хорошее и работает. САУ Caesar, ЗРК Mistral и присланные AKERON хорошо выполняют свои задачи", – добавил вице-президент Комиссии по национальной обороне Франции.

Akeron MP: что известно об этих противотанковых ракетных комплексах

Akeron MP — легкая многоцелевая ракета. Относится к ракетным системам пятого поколения и поступила на вооружение ВС Франции в 2017 году.

Противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) разработан MBDA France с целью заменить "MILAN" и FGM-148 "Javelin" американского производства.

Akeron MP — переносной комплекс (его вес — до 15 кг) и предназначен для использования пехотинцами. Его также можно устанавливать на боевые машины.

Имеет дальность стрельбы до пяти километров. Инфракрасная оптическая система самонаведения ракеты позволяет ей наводиться на цель автономно и без дополнительного ввода. Сразу после запуска военный может покинуть позицию.

Напомним, Дания передала Украине все свои САУ CAESAR. В арсенале вооруженных сил Дании, по состоянию на 2022 год, было 15 единиц такого вооружения. Кроме того, ранее стало известно, что Копенгаген передаст украинской армии все 19 САУ CAESAR, которые были закуплены для собственной армии.

Фокус также писал, что в феврале Украина запросила средства защиты от ядерного и химического оружия. Их наша страна запросила у Италии в рамках пакета военной помощи.