Украина запросила средства защиты от ядерного и химического оружия, — Минобороны Италии

Подобные запросы, как утверждает министр Гвидо Крозетто, вызывают беспокойство у итальянского правительства.

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Украина в рамках военной помощи запросила у Италии средства защиты от ядерного, биологического и химического оружия. Об этом 16 февраля заявил итальянский министр обороны Гвидо Крозетто.

По его словам, запрос от Украины поступил несколькими днями ранее.

Крозетто утверждает, что Киев попросил Италию передать средства защиты от ядерного, биологического и химического оружия. Глава Минобороны подчеркнул, что указанный запрос будет проработан, а запрошенная амуниция отправится в Украину в следующем пакете военной помощи.

Отдельно Гвидо Крозетто заявил, что просьба о передаче средств защиты от оружия массового поражения вызывает беспокойство у итальянского правительства.

"Украина в последние дни попросила Италию предоставить средства защиты от ядерного, биологического и химического оружия. Мы, Италия, предоставим их вместе с гражданской помощью, генераторами, одеялами. Они вызывают меньше шумихи, чем танки, но и больше беспокойства. Мы утвердили шестой указ о помощи Украине, и именно эти материалы мы отправим", — резюмировал глава Минобороны Италии, анонсируя новую военную помощь на нужды Сил обороны Украины.

Отметим, что в конце января глава Минобороны Италии Гвидо Крозетто предлагал ослабить ограничения против простых россиян. Страны Запада, по словам профильного министра, ошибаются, когда рассматривают всех граждан РФ без исключения в качестве врагов.

10 февраля в итальянских СМИ появилась информация, что Италия в скором времени официально объявит о передаче Украине ЗРК SAMP/T, которые должны усилить украинскую систему ПВО.