"Не все враги": в Минобороны Италии предлагают ослабить ограничения против простых россиян

Международное сообщество, по словам министра обороны Гвидо Крозетто, может "что-то изменить" в вопросе визовых ограничений, показав российскому народу свободный мир и демократию.

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Страны Запада ошибаются, когда рассматривают всех россиян без исключения в качестве врагов. Об этом 30 января заявил министр обороны Италии Гвидо Крозетто в интервью изданию Corriere della Sera.

В частности, глава Минобороны признал, что ошибался в отношении президента РФ Владимира Путина, поскольку не верил, что он отдаст приказ на полномасштабное вторжение в Украину.

Вместе с этим, как утверждает Крозетто, страны Запада не должны считать всех россиян без исключения врагами. Международному сообществу необходимо оставить канал коммуникации с народом РФ и дать им возможность путешествовать, чтобы они своими глазами увидели, как лжет государственная пропаганда.

"История показала, что я ошибался, но я признаюсь, что не думал, что Путин сможет сделать то, что он сделал… На прошлой неделе некоторые европейские послы собрались в Москве и задавались вопросом, зачем отказывать в визах российским гражданам. Было бы лучше, если бы люди приехали в Европу, чтобы услышать другой голос. Мы должны продолжать помогать Украине, потому что альтернативы нет, но мы можем что-то изменить, чтобы показать российскому народу, что такое Запад, свобода, демократия и мир", — продолжил министр обороны Италии в общении с журналистами.

Отдельно Крозетто прокомментировал позицию части итальянцев, которые не поддерживают предоставление военной помощи Киеву. По его словам, правительство должно донести до общества мысль о том, что только россияне заинтересованы в эскалации конфликта, поэтому Украина нуждается в получении тяжелого вооружения. Крозетто добавил, что если бы ни один российский танк не пересекал украинскую границу — Италия не оказалась бы в сегодняшней ситуации.

Несколькими днями ранее сообщалось, что парламент Италии одобрил поставки вооружения Украине до конца 2023 года. Глава Минобороны Гвидо Крозетто, комментируя решение депутатов, подчеркнул, что военная помощь Киеву оказывается не для продолжения, а ради завершения развязанной Россией войны.

28 января в СМИ появилась информация, что Франция и Италия финализируют детали соглашения, по итогам которого в Украину отправят современные ЗРК SAMP/T с партией снарядов, способных перехватывать цели на расстоянии до 100 км.