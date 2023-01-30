"Не всі вороги": у Міноборони Італії пропонують послабити обмеження проти простих росіян

Міжнародна спільнота, за словами міністра оборони Гвідо Крозетто, може "щось змінити" у питанні візових обмежень, показавши російському народові вільний світ і демократію.

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Країни Заходу помиляються, коли розглядають усіх росіян без винятку як ворогів. Про це 30 січня заявив міністр оборони Італії Гвідо Крозетто в інтерв'ю газеті Corriere della Sera.

Зокрема, глава Міноборони визнав, що помилявся щодо президента РФ Володимира Путіна, оскільки не вірив, що він віддасть наказ на повномасштабне вторгнення в Україну.

Водночас, як стверджує Крозетто, країни Заходу не повинні вважати всіх росіян без винятку ворогами. Міжнародній спільноті необхідно залишити канал комунікації з народом РФ і дати їм можливість подорожувати, щоб вони на власні очі побачили, як бреше державна пропаганда.

"Історія показала, що я помилявся, але я зізнаюся, що не думав, що Путін зможе зробити те, що він зробив... Минулого тижня деякі європейські посли зібралися в Москві та запитували, навіщо відмовляти у візах російським громадянам. Було б краще, якби люди приїхали в Європу, щоб почути інший голос. Ми маємо продовжувати допомагати Україні, тому що альтернативи немає, але ми можемо щось змінити, щоб показати російському народу, що таке Захід, свобода, демократія і світ", — продовжив міністр оборони Італії у спілкуванні із журналістами.

Окремо Крозетто прокоментував позицію частини італійців, які не підтримують надання військової допомоги Києву. За його словами, уряд має донести до суспільства думку про те, що лише росіяни зацікавлені в ескалації конфлікту, тому Україна потребує важкого озброєння. Крозетто додав, що якби жоден російський танк не перетинав український кордон — Італія не опинилася б у нинішній ситуації.

Декількома днями раніше повідомлялося, що парламент Італії схвалив постачання озброєння Україні до кінця 2023 року. Глава Міноборони Гвідо Крозетто, коментуючи рішення депутатів, наголосив, що військова допомога Києву надається не для продовження, а задля завершення розв'язаної Росією війни.

28 січня у ЗМІ з'явилася інформація, що Франція та Італія фіналізують деталі угоди, за підсумками якої в Україну відправлять сучасні ЗРК SAMP/T із партією снарядів, здатних перехоплювати цілі на відстані до 100 км.