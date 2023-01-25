"Йдеться про націю": парламент Італії схвалив постачання озброєнь Україні до кінця 2023 року

За словами міністра оборони Крозетто, підтримка України Італією та міжнародною спільнотою здійснюється не для того, щоб продовжувати війну, розпочату Росією, а щоб її закінчити.

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Парламент Італії проголосував за передачу озброєнь Україні до кінця 2023 року. Про це пише Rai news.

Видання пише, що 215 депутатів проголосували "за", а "проти" виступили 46 депутатів.

Крім того, як заявив міністр оборони Італії Гвідо Крозетто, підтримка України Італією та міжнародною спільнотою здійснюється не для того, щоб продовжувати війну, розпочату Росією, а щоб її закінчити.

"Це рішення приймає не тільки цей уряд або ця країна, це рішення походить від міжнародної спільноти, яка об'єдналася, щоб відповісти на крик про допомогу з боку нації, яка зазнала вторгнення іншої нації", — сказав він.

За його словами, Росія розпочала вторгнення в Україну, але вже зазнала поразки. Тепер іде війна, яку треба закінчити.

Крозетто сказав, що Італія сподівається, що неможливість перемогти змусить Росію сісти за стіл переговорів на розумних умовах.

Раніше Фокус писав, що у ЗМІ заявили, що Італія могла передати Україні САУ Panzerhaubitze 2000 року. За словами експертів, установки помітили на озброєнні 43 окремої артилерійської бригади. Раніше Італія говорила, що готова передати шість таких САУ.

Також повідомлялося, що в Італії пояснили затримку з постачанням коштів ППО для України. Глава італійського МЗС Антоніо Таяні стверджує, що уповільнення військової допомоги Україні немає, італійці працюють із Францією, щоб вирішити військові аспекти передачі ЗРК SAMP/T.