"Речь идет о нации": парламент Италии одобрил поставки вооружений Украине до конца 2023 года

По словам министра обороны Крозетто, поддержка Украины Италией и международным сообществом осуществляется не для того, чтобы продолжать войну, начатую Россией, а чтобы ее закончить.

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Парламент Италии проголосовал за передачу вооружений Украине до конца 2023 года. Об этом пишет Rai news.

Издание пишет, что 215 депутатов проголосовали "за", а "против" выступили 46 депутатов.

Кроме того, как заявил министр обороны Италии Гвидо Крозетто, поддержка Украины Италией и международным сообществом осуществляется не для того, чтобы продолжать войну, начатую Россией, а чтобы ее закончить.

"Это решение принимает не только это правительство или эта страна, это решение исходит от международного сообщества, которое объединилось, чтобы ответить на крик о помощи со стороны нации, подвергшейся вторжению другой нации", — сказал он.

По его словам, Россия начала вторжение в Украину, но уже потерпела поражение. Теперь идет война, которую нужно закончить.

Крозетто сказал, что Италия надеется на то, что невозможность победить заставит Россию сесть за стол переговоров на разумных условиях.

Ранее Фокус писал, что в СМИ заявили, что Италия могла передать Украине САУ Panzerhaubitze 2000. По словам экспертов, установки заметили на вооружении 43-й отдельной артиллерийской бригады. Ранее Италия говорила, что готова передать 6 таких САУ.

Также сообщалось, что в Италии объяснили задержку с поставками средств ПВО для Украины. Глава итальянского МИД Антонио Таяни утверждает, что замедления в военной помощи Украине нет, итальянцы работают с Францией, чтобы решить военные аспекты передачи ЗРК SAMP/T.