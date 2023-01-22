Уже замечены в ВСУ: Италия могла передать Украине САУ Panzerhaubitze 2000, — СМИ (фото)

По словам экспертов, установки заметили на вооружении 43-й отдельной артиллерийской бригады. Ранее Италия говорила, что готова передать 6 таких САУ.

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Италия могла передать Украине 155-мм самоходные немецкие гаубицы Panzerhaubitze 2000. Об этом сообщили аналитики Ukraine Weapons Tracker в Twitter.

Сообщается, что установки заметили на вооружении 43-й отдельной артиллерийской бригады. Однако конкретное количество пока неизвестно.

Отметим, что ранее Италия заявляла, что готова передать Украине 6 единиц САУ. Так, итальянское еще в октябре 2022-го года издание La Repubblika писало, что тогдашнее правительство, которое возглавлял Марио Драги, Италии передало Украине тяжелое вооружение, в том числе реактивные системы залпового огня и самоходные артиллерийские установки.

[ + – ] Panzerhaubitze на вооружении 43-й отдельной артиллерийской бригады

САУ Panzerhaubitze

Это немецкая самоходная артиллерийская установка. Она оборудована 155 мм гаубицей длиной в 52 калибра и ручной системой заряжания с боекомплектом в 60 снарядов. САУ может выпускать по 3 снаряда за 9 секунд. Украина заказала 100 таких гаубиц, но получила пока не все.

Ранее Фокус писал, что генерал США заявил, что война в Украине выйдет на новый виток весной. Американский генерал Марк Хертлинг также предупредил, что после зимы будет подходящее время для продолжения контрнаступления ВСУ.

Еще напомним, что в ГУР заявили, что западные партнеры дадут Украине танки Leopard 2,так как решение о победе сформировано. Сейчас идут переговоры, насколько публичной должна быть передача нового вооружения.

Также сообщалось, что разведка Канады раскрыла, смогут ли россияне совершить прорыв в Запорожской области. Разведчики докладывают, что оккупанты слабо оснащены, плохо обучены и несут большие потери в Донецкой области.