Вже помічені у ЗСУ: Італія могла передати Україні САУ Panzerhaubitze 2000, — ЗМІ (фото)

За словами експертів, установки помітили на озброєнні 43 окремої артилерійської бригади. Раніше Італія говорила, що готова передати шість таких САУ.

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Італія могла передати Україні 155-мм самохідні німецькі гаубиці Panzerhaubitze 2000. Про це повідомили аналітики Ukraine Weapons Tracker у Twitter.

Повідомляється, що установки помітили на озброєнні 43 окремої артилерійської бригади. Проте конкретна кількість поки що невідома.

Зазначимо, раніше Італія заявляла, що готова передати Україні 6 одиниць САУ. Так, італійське ще у жовтні 2022-го року видання La Repubblika писало, що тодішній уряд, який очолював Маріо Драгі, Італії передало Україні важке озброєння, зокрема реактивні системи залпового вогню та самохідні артилерійські установки.

[ + – ] Panzerhaubitze 2000 на озброєнні 43-ї окремої артилерійської бригади

САУ Panzerhaubitze

Це німецька самохідна артилерійська установка. Вона обладнана 155 мм гаубицею довжиною 52 калібру і ручною системою заряджання з боєкомплектом 60 снарядів. САУ може випускати по 3 снаряди за 9 секунд. Україна замовила 100 таких гаубиць, але отримала наразі не все.

Раніше Фокус писав, що генерал США заявив, що війна в Україні вийде на новий виток навесні. Американський генерал Марк Хертлінг також попередив, що після зими буде вдалий час для продовження контрнаступу ЗСУ.

Ще нагадаємо, що в ГУР заявили, що західні партнери дадуть Україні танки Leopard 2, оскільки рішення про перемогу сформовано. Наразі тривають переговори, наскільки публічною має бути передача нового озброєння.

Також повідомлялося, що розвідка Канади розкрила, чи росіяни зможуть зробити прорив у Запорізькій області. Розвідники доповідають, що окупанти слабо оснащені, погано навчені та зазнають великих втрат у Донецькій області.