"Технические вопросы": в Италии объяснили задержку с поставками средств ПВО для Украины

Глава итальянского МИД Антонио Таяни утверждает, что замедления в военной помощи Украине нет, итальянцы работают с Францией, чтобы решить военные аспекты передачи ЗРК SAMP/T.

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Для поставок Украине зенитно-ракетных комплексов Италии нужно решить "технические вопросы". Об этом заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни в эфире радиостанции Rai Radio 1, передает Reuters.

По словам главы МИД, итальянское правительство не замедляет помощь Украине. Проблема с новым пакетом военной помощи состоит с системами ПВО. Поставку планируют передать совместно с Францией, поэтому сейчас Италия активно работает с коллегами, чтобы решить технические сложности.

"Оборонный проект является итальянско-французским, мы интенсивно работаем с французами. Есть технические проблемы, которые нужно решить касательно небюрократических военных аспектов", — заявил Таяни.

Италия намерена передать Украине систему ПРО SAMP/T, чтобы помощь защитить от российских ракетных атак. Таяни выступил с заявлением после того как в La Repubblica заявили, что решение о передаче нового пакета военной помощи отложено до февраля. Причиной СМИ называли политическую напряженность, стоимость и нехватка оборудования. Италия передала две из пяти батарей SAMP/T в Кувейт и Словакию. Поэтому Италия рискует лишиться противовоздушной обороны.

Напомним, 7 января СМИ писали, что Белый дом требует от Италии срочно передать Украине ЗРК SAMP/T они смогут защитить от российских атак.

4 января глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что в 2023 году ВСУ получат оружие для победы. Армии передадут образцы, которые ранее не передавали.