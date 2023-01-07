США требуют от Италии срочно передать Украине ЗРК SAMP-T, — СМИ

По информации журналистов, представители Белого дома настаивают на немедленных поставках украинской армии SAMP-T, так как считают, что эти системы помогут защитить Киев от российских атак.

Related video

Американское руководство попросило Италию согласовать поставки вооружений Украине, таких как зенитно-ракетные комплексы SAMP-T. Об этом сообщает La Repubblica со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

По информации журналистов, передачу западных систем ПВО обсуждают советник премьер-министра Италии Франческо Тало, а с американской стороны — советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Представители Белого дома настаивают на немедленных поставках украинской армии SAMP-T, так как считают, что эти системы помогут защитить Киев от российских атак. Согласно информации источников итальянского издания, устные договоренности относительно поставок ЗРК уже достигнуты.

ЗРК SAMP-T

Комплекс SAMP-T разрабатывался для защиты механизированных подразделений и войск, а также противовоздушного прикрытия важных стационарных объектов от массированных воздушных атак — будь то тактические ракеты, самолеты и БПЛА.

ЗРК производит европейский консорциум Eurosam.

Напомним, что США анонсировали крупнейший пакет военной помощи Украине. В список новых вооружений для ВСУ вошли ракеты Sparrow, Zuni, TOW, гаубицы, БМП Bradley и многое другое. Представитель Пентагона Джон Кирби отметил, что вооружения подбирались с учетом текущих условий на Донбассе и на ближайшие месяцы.

Ранее Фокус сообщал, что погибших российских мобилизованных в Макеевке "благословляли" крестом, который был вывезен из Луганска три года тому назад.