США вимагають від Італії терміново передати Україні ЗРК SAMP-T, — ЗМІ

За інформацією журналістів, представники Білого дому наполягають на негайному постачанні українській армії SAMP-T, оскільки вважають, що ці системи допоможуть захистити Київ від російських атак.

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Американське керівництво попросило Італію погодити постачання озброєнь Україні, таких як зенітно-ракетні комплекси SAMP-T. Про це повідомляє La Repubblica з посиланням на джерела у дипломатичних колах.

За інформацією журналістів, передачу західних систем ППО обговорюють радник прем'єр-міністра Італії Франческо Тало, а з американського боку радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

Представники Білого дому наполягають на негайному постачанні української армії SAMP-T, оскільки вважають, що ці системи допоможуть захистити Київ від російських атак. Згідно з інформацією джерел італійського видання, усних домовленостей щодо постачання ЗРК уже досягнуто.

ЗРК SAMP-T

Комплекс SAMP-T розроблявся для захисту механізованих підрозділів і військ, а також протиповітряного прикриття важливих стаціонарних об'єктів від масованих повітряних атак — тактичні ракети, літаки та БПЛА.

ЗРК виготовляє європейський консорціум Eurosam.

Нагадаємо, що США анонсували найбільший пакет військової допомоги Україні. До списку нових озброєнь для ЗСУ увійшли ракети Sparrow, Zuni, TOW, гаубиці, БМП Bradley та багато іншого. Представник Пентагону Джон Кірбі зазначив, що озброєння підбиралося з урахуванням поточних умов на Донбасі та на найближчі місяці.

Раніше Фокус повідомляв, що загиблих російських мобілізованих у Макіївці "благословляли" хрестом, який було вивезено з Луганська три роки тому.