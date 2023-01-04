Запад нацелен на победу: в 2023-м ВСУ получат оружие, которое не получили в 2022-м, — Кулеба

Глава МИД рассказал, что сейчас Украина работает над получением танков и другой бронетехнике. Также в первую очередь Киев нуждается во всех типах систем ПВО.

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В новый год западные партнеры вошли с решительной поддержкой Украины и нацелены работать на ее победу. Страны Запада и дальше будут существенно помогать Киеву вооружением, а в 2023 году ВСУ получат ту технику, которую не смогли получить в 2022-м. В частности, речь идет о немецких танках Leopard. Об этом рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге 4 января.

По его словам, сейчас президентская и дипломатическая команда интенсивно работают над новыми решениями по предоставлению новых типов вооружения. В первую очередь речь идет о танках и другой бронетехнике.

Глава МИД также рассказал, в чем ВСУ нуждаются больше всего:

Первая группа нужд — все типы систем противовоздушной и противоракетной обороны, а также боеприпасы к ним. Украине нужны как можно больше высокотехнологических систем ПВО, поэтому мы ведем переговоры не только о новых батареях Patriot, но и поставках систем NASAMS, IRIS-T, Crotale.

Киев заинтересован в получении дополнительных зенитных установок по типу Gepard, Vulcan, ПЗРК Stinger и других.

Украине нужны артиллерийские снаряды всех калибров.

Дмитрий Кулеба отметил, что в этом году Украина получит все необходимое вооружение, которое не было предоставлено в 2022-м.

"Сегодня даже дети просят принести им под елку "Леопарда", мы понимаем, что дети думают не только об игрушечных "Леопардах". Мы все не только над этим думаем, но очень много работаем. Я говорил в прошлом году, что в 2023 году мы получим то, что не могли получить по разным причинам в 2022 году. Я могу только подтвердить слова, что так будет. Всему свое время, ждите новостей", — отметил министр.

Напомним, 3 января СМИ сообщали, что Великобритания объявила о дополнительных поставках военной помощи Украине. Премьер-министр Риши Сунак анонсировал, что Киев скоро получит новое "оборудование" для победы на поле боя.

2 января генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что нужно увеличить производство боеприпасов из-за затянувшейся российско-украинской войны. Он добавил, что военная поддержка Украины обеспечит ее выживание и заставит РФ сесть за стол переговоров.