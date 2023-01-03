Великобритания объявила о дополнительных поставках военной помощи Украине, — СМИ

По словам премьер-министра Риши Сунака, Великобритания уже передала Украине 1000 зенитных ракет. Более того, Киев скоро получит новое "оборудования" для победы на поле боя.

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Президент Украины Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак обсудили поддержку Киева со стороны Лондона. Об этом пишет издание The Guardian.

Сообщается, что Сунак и Зеленский обсудили недавние российские атаки дронами-камикадзе на объекты гражданской инфраструктуры Украины. Глава правительства Великобритании пообещал, что Украина может рассчитывать на помощь в долгосрочной перспективе.

По его словам, Лондон передал Киеву уже 1000 зенитных ракет.

Кроме того, как добавил Сунак, в ближайшие недели и месяцы Украина получит дополнительное "оборудование" для обеспечения победы на поле боя. Правда, о чем конкретно идет речь не сообщается.

"Лидеры договорились поддерживать тесный контакт в ближайшие недели", — сказано в сообщении.

Также о разговоре Зеленского и Сунака рассказали на официальном телеграм-канале президента Украины.

"Обсудили дальнейшее оборонное сотрудничество с Премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Согласились активизировать наши усилия по приближению победы уже в этом году. Уже есть для этого конкретные решения", — сказано в сообщении.

Также отметим, что в Минобороны Великобритании оценили ситуацию под Бахмутом Донецкой области. В ведомстве заявили, что за последние десять дней Украина направила значительное подкрепление для защиты сектора. Более того, частота атак российской "группы Вагнера" уменьшилась, если сравнивать с серединой декабря.

В Минобороны заявили, что в боях за Бахмут обе стороны понесли большие потери.

Ранее Фокус писал, что СМИ выяснили, что Украина создала сеть управления войсками, над которой США работали десятилетия. Журналисты пишут, что импровизированная сеть из БПЛА, истребителей и оружия связанна между собой спутниковой связью и специальным программным обеспечением. Это дает ВСУ должный уровень разведки, координации и точности.

Также напомним, что в ГУР заявили, что РФ стягивает на север Крыма новые воинские части. Представитель разведки Андрей Черняк заявил, что ВС РФ проигрывают, поэтому строят защитные сооружения, понимая, что им придется вести боевые действия на этих рубежах.

Также сообщалось, что предсказание вторжения Путина в Украину от Джона Маккейна стало вирусным. Ролик из интервью покойного ныне сенатора-республиканца посмотрели более 2 млн пользователей. Маккейн предупреждал, что Путин попытается отрезать восток Украины и создать сухопутный коридор между РФ и Крымом.