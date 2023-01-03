Великобританія оголосила про додаткові постачання військової допомоги Україні, — ЗМІ

За словами прем'єр-міністра Ріші Сунака, Великобританія вже передала Україні 1000 зенітних ракет. Щобільше, Київ незабаром отримає нове "обладнання" для перемоги на полі бою.

Related video

Президент України Зеленський та прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак обговорили підтримку Києва з боку Лондона. Про це пише видання The Guardian.

Повідомляється, що Сунак та Зеленський обговорили нещодавні російські атаки дронами-камікадзе на об'єкти цивільної інфраструктури України. Глава уряду Великобританії пообіцяв, що Україна може розраховувати на допомогу у довгостроковій перспективі.

За його словами, Лондон передав Києву вже 1000 зенітних ракет.

Крім того, як додав Сунак, найближчими тижнями та місяцями Україна отримає додаткове "обладнання" для забезпечення перемоги на полі бою. Щоправда, про що конкретно йдеться не повідомляється.

"Лідери домовилися підтримувати тісний контакт у найближчі тижні", — сказано в повідомленні.

Також про розмову Зеленського та Сунака розповіли на офіційному телеграм-каналі президента України.

"Обговорили подальшу оборонну співпрацю з Прем'єр-міністром Великобританії Ріші Сунаком. Погодилися активізувати наші зусилля щодо наближення перемоги вже цього року. Вже є для цього конкретні рішення", — йдеться у повідомленні.

Також зазначимо, що у Міноборони Великобританії оцінили ситуацію під Бахмутом Донецької області. У відомстві заявили, що за останні десять днів Україна направила значне підкріплення для захисту сектору. Щобільше, частота атак російської "групи Вагнера" зменшилася, якщо порівнювати із серединою грудня.

У Міноборони заявили, що в боях за Бахмут обидві сторони зазнали великих втрат.

Раніше Фокус писав, що ЗМІ з'ясували, що Україна створила мережу управління військами, над якою США працювали десятиліття. Журналісти пишуть, що імпровізована мережа з БПЛА, винищувачів та зброї пов'язана між собою супутниковим зв'язком та спеціальним програмним забезпеченням. Це дає ЗСУ належний рівень розвідки, координації та точності.

Також нагадаємо, що в ГУР заявили, що РФ стягує на північ Криму нові військові частини. Представник розвідки Андрій Черняк заявив, що ЗС РФ програють, тому будують захисні споруди, розуміючи, що їм доведеться вести бойові дії на цих рубежах.

Також повідомлялося, що передбачення вторгнення Путіна в Україну від Джона Маккейна стало вірусним. Ролик з інтерв'ю покійного нині сенатора-республіканця переглянули понад 2 млн користувачів. Маккейн попереджав, що Путін спробує відрізати схід України та створити сухопутний коридор між РФ та Кримом.