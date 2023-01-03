Для утримання територій: РФ стягує на північ Криму нові військові частини, — ГУР

Представник розвідки Андрій Черняк заявив, що ЗС РФ програють, тож будують захисні споруди, розуміючи, що їм доведеться вести бойові дії на цих рубежах.

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Росія стягує на північ окупованого Криму нові військові частини. Також окупанти продовжують будувати оборонні споруди у цьому районі півострова та на території захопленої частини Херсонської області. Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Черняк виданню "Укрінформ".

За його словами, ЗС РФ програють, тому будують захисні споруди, розуміючи, що їм доведеться вести бойові дії на цих рубежах.

Черняк також додав, що зараз російські війська зосередилися на утриманні "сухопутного коридору" з Донбасу до Криму. Проте ЗСУ будуть завдавати ударів по всій окупованій території.

"З огляду на те, що наші закордонні партнери постачають нам нові зразки озброєння, так званий сухопутний коридор у Крим, звичайно, не безпечний. Україна завдаватиме ударів по позиціях росіян на всій окупованій території", — сказав він.

Нагадаємо, 3 січня в ГУР розповіли, що РФ розмістила у Криму носії ядерної зброї. За словами Андрія Черняка, Росія тримає на півострові літаки, кораблі, підводні човни та комплекси наземного базування, які можуть нести ядерні боєприпаси.

Раніше, 26 грудня, глава ГУР Кирило Буданов заявив, що окупований півострів буде звільнений комбінованим шляхом: силою та дипломатією. Він додав, що Україна веде плідну співпрацю із західними партнерами щодо постачання озброєння для наступних атак українських військ.