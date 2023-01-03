Для удержания территорий: РФ стягивает на север Крыма новые воинские части, — ГУР

Представитель разведки Андрей Черняк заявил, что ВС РФ проигрывают, поэтому строят защитные сооружения, понимая, что им придется вести боевые действия на этих рубежах.

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Россия стягивает на север оккупированного Крыма новые воинские части. Также оккупанты продолжают строить оборонные сооружения в этом районе полуострова и на территории захваченной части Херсонской области. Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк изданию "Укринформ".

По его словам, ВС РФ проигрывают, поэтому строят защитные сооружения, понимая, что им придется вести боевые действия на этих рубежах.

Черняк также добавил, что сейчас российские войска сосредоточились на удержании "сухопутного коридора" из Донбасса в Крым. Однако ВСУ будут наносить удары по всей оккупированной территории.

"Учитывая, что наши зарубежные партнеры поставляют нам новые образцы вооружения, так называемый сухопутный коридор в Крым, конечно, не безопасен. Украина будет наносить удары по позициям россиян на всей оккупированной территории", — сказал он.

Напомним, 3 января в ГУР рассказали, что РФ разместила в Крыму носители ядерного оружия. По словам Андрея Черняка, Россия держит на полуострове самолеты, корабли, подводный лодки и комплексы наземного базирования, которые могут нести ядерные боеприпасы.

Ранее, 26 декабря, глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что оккупированный полуостров будет освобожден комбинированным путем: силой и дипломатией. Он добавил, что Украина ведет плодотворное сотрудничество с западными партнерами по поводу поставок вооружения для последующих атак украинских войск.