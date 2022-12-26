"Подразделения ВСУ зайдут с оружием": Крым будет освобожден силой и дипломатией, — Буданов

Глава ГУР рассказал, что Украина ведет плодотворное сотрудничество с западными партнерами по поводу поставок вооружения для последующих атак украинских войск.

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Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что подразделения украинских войск зайдут в оккупированный Крым летом 2023 года. Освобождение полуострова произойдет комбинированным путем: силой и дипломатией. Об этом он сказал в интервью изданию Liga.net.

По его словам, Украина ведет плодотворное сотрудничество с западными партнерами по поводу поставок вооружения для последующих атак ВСУ. Буданов отметил, что речь идет о конкретных номенклатурах и наименованиях оружия, которое нужно Киеву. Все это находится в стадии разрешения.

"Мы ожидаем, что кроме тех значительных объемов, которые нам уже были предоставлены, западный мир интенсифицирует поставки вооружения, которое поможет ускорить нанесение поражения РФ", — добавил Буданов.

Напомним, 22 декабря СМИ писали, что у США есть три модели завершения войны с РФ путем переговоров: вывод ВС РФ со всей украинской территории, включая Крым, выведение войск на линию столкновения по состоянию на 23 февраля 2022 года, вывод войск со всей территории Украины, кроме Крыма.

Экс-командующий американскими войсками в Европе Бен Ходжес сказал, что украинские военные могут освободить Крым до конца лета 2023 года. Он считает, что российские войска можно прогнать из Крыма, нанося удары по Керченскому мосту и сухопутному коридору, который проходит через Мелитополь.