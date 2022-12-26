"Підрозділи ЗСУ зайдуть зі зброєю": Крим буде звільнений силою та дипломатією, — Буданов

Глава ГУР розповів, що Україна веде плідну співпрацю із західними партнерами щодо постачання озброєння для наступних атак українських військ.

Related video

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що підрозділи українських військ зайдуть в окупований Крим влітку 2023 року. Звільнення півострова відбудеться комбінованим шляхом: силою і дипломатією. Про це він сказав в інтерв'ю Liga.net.

За його словами, Україна веде плідну співпрацю із західними партнерами щодо постачання озброєння для наступних атак ЗСУ. Буданов зазначив, що йдеться про конкретні номенклатури та найменування зброї, яка потрібна Києву. Усе це перебуває у стадії дозволу.

"Ми очікуємо, що окрім тих значних обсягів, які нам уже були надані, західний світ інтенсифікує постачання озброєння, яке допоможе прискорити завдання поразки РФ", — додав Буданов.

Нагадаємо, 22 грудня ЗМІ писали, що США мають три моделі завершення війни з РФ шляхом переговорів: виведення ЗС РФ з усієї української території, враховуючи Крим, виведення військ на лінію зіткнення станом на 23 лютого 2022 року, виведення військ з усієї території України, крім Криму.

Екскомандувач американськими військами в Європі Бен Годжес сказав, що українські військові можуть звільнити Крим до кінця літа 2023 року. Він вважає, що російські війська можна вигнати з Криму, завдаючи ударів по Керченському мосту і сухопутному коридору, який проходить через Мелітополь.