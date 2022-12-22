ЗСУ можуть звільнити Крим до кінця літа 2023 року: генерал США назвав головні умови

Російських окупантів, за словами екскомандувача армією США в Європі Бена Годжеса, можна вигнати з Криму, завдаючи ударів по Керченському мосту та сухопутному коридорі, що проходить через Мелітополь.

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Збройні сили України можуть звільнити окупований Крим до кінця літа 2023 року. Такий прогноз озвучив генерал-лейтенант армії США у відставці, екскомандувач американських військ у Європі Бен Годжес.

За його словами, для того, щоб звільнити окупований Крим, українській армії не обов'язково штурмувати Перекоп (село на адмінкордоні з півостровом — ред.).

Бен Годжес вважає, що російські війська можна вигнати за умови, якщо підрозділи ЗСУ регулярно завдаватимуть ударів по логістичних маршрутах ЗС РФ — Керченському мосту та сухопутному коридору, який прокладено через захоплений Мелітополь.

"Якби українці зараз мали далекобійні ракети ATACMS — вони вже зараз могли б розбомбити кожен російський штаб, кожен транспортний вузол або склад боєприпасів у Криму, і це зробило б непридатним півострів для перебування ЗС РФ", — продовжив Годжес і додав, що півострів зараз нагадує пастку для росіян.

За словами генерала у відставці, чиновники з адміністрації президента США Джо Байдена вважають, що деокупація Криму може призвести до подальшої ескалації з можливим застосуванням ядерної зброї, через що Україні не відправляють наступальне озброєння. Відповідаючи на уточнювальне питання про те, за яких умов офіційний Київ може виграти війну з Росією, Годжес заявив: "Крим — це ключ до перемоги, це вирішальна територія".

Генерал армії США у відставці спрогнозував, що ЗСУ зможуть деокупувати півострів до кінця літа 2023 року.

"Якщо ми не допоможемо Україні повернути свою суверенну територію в Криму — за кілька років гарантовано отримаємо наступну фазу конфлікту", — резюмував Годжес, коментуючи можливе визволення Криму.

[ + – ] ЗСУ можуть звільнити Крим до кінця літа 2023 року: Бен Годжес назвав головні умови

Подібний прогноз деокупації півострова Бен Годжес озвучував кількома днями раніше. Генерал армії США у відставці вважає, що ЗСУ протягом наступних кількох тижнів атакуватимуть штаби ЗС РФ та лінії забезпечення у тилу, що дозволить створити плацдарм для подальшого звільнення Криму.

Ба більше, в листопаді Бен Годжес озвучував прогноз щодо звільнення Мелітополя та Маріуполя. Екскомандувач армії США в Європі вважає, що захоплені населені пункти будуть деокуповані до кінця січня 2023 року, що дозволить ЗСУ розпочати операцію з просування у напрямку Криму.