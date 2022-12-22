ВСУ могут освободить Крым до конца лета 2023 года: генерал США назвал главные условия

Российских оккупантов, по словам экс-командующего армией США в Европе Бена Ходжеса, можно прогнать из Крыма, нанося удары по Керченскому мосту и сухопутному коридору, который проходит через Мелитополь.

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Вооруженные силы Украины могут освободить оккупированный Крым до конца лета 2023 года. Такой прогноз озвучил генерал-лейтенант армии США в отставке, экс-командующий американскими войсками в Европе Бен Ходжес.

По его словам, для того, чтобы освободить оккупированный Крым, украинской армии не обязательно штурмовать Перекоп (село на админгранице с полуостровом — ред.).

Бен Ходжес считает, что российские войска можно прогнать при условии, если подразделения ВСУ будут регулярно наносить удары по логистическим маршрутам ВС РФ — Керченскому мосту и сухопутному коридору, который проложен через захваченный Мелитополь.

"Если бы украинцы сейчас имели дальнобойные ракеты ATACMS — они уже сейчас могли бы разбомбить каждый российский штаб, каждый транспортный узел или склад боеприпасов в Крыму, и это сделало бы полуостров непригодным для пребывания ВС РФ", — продолжил Ходжес и добавил, что полуостров сейчас напоминает ловушку для россиян.

По словам генерала в отставке, чиновники из администрации президента США Джо Байдена считают, что деоккупация Крыма может привести к дальнейшей эскалации с возможным применением ядерного оружия, из-за чего Украине не отправляют наступательное вооружение. Отвечая на уточняющий вопрос о том, при каких условиях официальный Киев может выиграть войну с Россией, Ходжес заявил: "Крым — это ключ к победе, это решающая территория".

Генерал армии США в отставке спрогнозировал, что ВСУ смогут деоккупировать полуостров к концу лета 2023 года.

"Если мы не поможем Украине вернуть свою суверенную территорию в Крыму — через несколько лет гарантированно получим следующую фазу конфликта", — резюмировал Ходжес, комментируя возможное освобождение Крыма.

[ + – ] ВСУ могут освободить Крым до конца лета 2023 года: Бен Ходжес назвал главные условия

Подобный прогноз по деоккупации полуострова Бен Ходжес озвучивал несколькими днями ранее. Генерал армии США в отставке считает, что ВСУ в течение следующих нескольких недель будут атаковать штабы ВС РФ и линии обеспечения в тылу, что позволит создать плацдарм для дальнейшего освобождения Крыма.

Более того, в ноябре Бен Ходжес озвучивал прогноз по освобождению Мелитополя и Мариуполя. Экс-командующий армии США в Европе считает, что захваченные населенные пункты будут деоккупированы к концу января 2023 года, что позволит ВСУ начать операцию по продвижению в направлении Крыма.