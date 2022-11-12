Американский генерал спрогнозировал, когда ВСУ освободят Мариуполь

По словам Бена Ходжеса, установленные в освобожденном Херсоне системы HIMARS дадут украинской армии возможность прорваться в Мариуполь и восстановить над городом свой контроль.

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К январю 2023 года украинские военные освободят Мелитополь и Мариуполь. Такой прогноз сделал бывший командующий Сухопутными силами США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес в своем аккаунте в Твиттере.

По его словам, применение Вооруженными силами Украины в освобожденном Херсоне систем HIMARS позволит нашим военным поражать подступы к Крыму, которые окажутся в пределах досягаемости оружия, и сделает российские военные базы уязвимыми.

Такая тактика ослабит оборону ВС РФ и даст возможность "левому крылу" контрнаступления продвинуться вглубь оккупированной россиянами территории, с тем чтобы к январю 2023 года восстановить свой контроль над городом Мариуполь.

После этого, по мнению бывшего командующего Сухопутными силами США в Европе, наступит решающий этап военной кампании: армия Украины приступит к деоккупации Крыма.

Крымский полуостров будет полностью освобожден от российских военных к лету 2023 года. Генерал Ходжес уверен, что вход на полуостров, связанный с материком всего несколькими узкими дорогами, не станет большой проблемой для ВСУ. Подойдя к Крыму, украинские войска смогут применять HIMARS и другие системы для высокоточных ударов большой дальности, чтобы поражать военные цели. Черноморский флот защитить их не сможет, так как его корабли уже сейчас прячутся от украинских противокорабельных ракет и беспилотников.

Ранее генерал Ходжес заявил, что США должны передать Украине системы ATACMS для установок HIMARS, дальностью до 300 км. Это позволит ВСУ наносить удары по точкам, откуда оккупанты запускают ракеты и дроны для атаки на украинские города, а также ускорит освобождение Крыма.

Кроме того, Бен Ходжес допустил, что этой зимой россияне столкнутся со сложностями, которые пережила советская армия во время вторжения в Финляндию в 1939 году. Происходящее в рядах ВС РФ чревато вспышками заболеваний: российские позиции совершенно дезорганизованы и напоминают "утро после рок-концерта".

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