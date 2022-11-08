Все дороги ведут в Крым: генерал США Бен Ходжес рассказал, как ВСУ освободят полуостров

Американский генерал уверен, что результат украинской контрнаступательной операции уже неотвратим, он приведет к освобождению Крыма к лету 2023 года.

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Украинское контрнаступление уже достигло необратимого импульса, поэтому освобождение Крыма неизбежно. Об этом бывший командующий Сухопутными силами США в Европе генерал-лейтенант Бен Годжес заявил в интервью "Радио Свобода".

Он обратил внимание на то, что контрнаступление представляет собой два крыла — на Херсонском направлении и на восточном, которые сходятся на подходах к полуострову.

"Подумаем об украинском контрнаступлении, которое началось в сентябре. Воспринимайте это как одну большую операцию, — посоветовал генерал. — И потому левое крыло контрнаступления – это спустившаяся из Харькова операция, сейчас [она проходит] возле Донецка и движется на Мариуполь. Другое крыло – в Херсоне. Следовательно, это правое крыло. Так что оба этих крыла сходятся в Крым. Все дороги ведут в Крым".

Бен Ходжес считает, что бои в Херсоне и в его окрестностях будут продолжаться несколько недель до тех пор, пока ВСУ не уничтожат всех оккупантов на правом берегу Днепра. Освобождение Мариуполя, по его мнению, пройдет гораздо быстрее, чем захват города российской армией. Во-первых, потому, что у оккупантов нет мотивации стоять за него на смерть, как это делали украинские защитники Мариуполя. Во-вторых, оккупанты рано или поздно поймут, что оказались в ловушке, так как за спиной у них будет Азовское море.

Кроме того, возможности российской армии ограничены, у нее становится все меньше техники, а логистическая система истощена.

"Конечно, я полагаюсь на открытые источники, но мы знаем, что украинцы перехватывают всяческие разговоры русских солдат о том, что у них больше нет машин, у них нет деталей, у них нет боеприпасов", — подчеркнул Ходжес.

Как будет проходить битва за Крым?

Генерал Ходжес уверен, что вход на полуостров, связанный с материком всего несколькими узкими дорогами, не станет большой проблемой для ВСУ. Подойдя к Крыму, украинские войска смогут применять HIMARS и другие системы для высокоточных ударов большой дальности, чтобы поражать военные цели. Черноморский флот защитить их не сможет, так как его корабли уже сейчас прячутся от украинских противокорабельных ракет и беспилотников.

"Когда украинские силы начнут применять высокоточное оружие по каждому аэродрому и каждой военно-морской базе в Крыму, российские силы станут очень уязвимыми, — подчеркнул Ходжес. — Давление на Россию растет, украинцы получают все больше возможностей, что, кстати, и происходит: беспилотники, авиация, дальний огонь и другие средства".

Генерал обратил внимание на то, что оккупанты не смогли уберечь Керченский мост от диверсии, он предполагает, что украинцы попытаются сделать его непригодным. К этому моменту пополнять запасы наземным путем через Мариуполь россияне не смогут, поэтому российскому командованию придется решать, сколько они готовы еще потерять и есть ли резервы для продолжения борьбы.

"Поэтому, если мы, Запад, будем продолжать поддерживать Украину, тогда я буду уверен, что следующим летом 2023 года Крым будет освобожден", — констатировал Бен Ходжес.

Ранее генерал Ходжес заявил, что США должны передать Украине системы ATACMS для установок HIMARS, дальностью до 300 км. Это позволит ВСУ наносить удары по точкам, откуда оккупанты запускают ракеты и дроны для атаки на украинские города, а также ускорит освобождение Крыма.

Напомним, Бен Ходжес допускает, что этой зимой россияне столкнутся со сложностями, которые пережила советская армия во время вторжения в Финляндию в 1939 году. Происходящее в рядах ВС РФ чревато вспышками заболеваний: российские позиции совершенно дезорганизованы и напоминают "утро после рок-концерта".