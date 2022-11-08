Всі дороги ведуть до Криму: генерал США Бен Годжес розповів, як ЗСУ звільнять півострів

Американський генерал упевнений, що результат української контрнаступної операції вже невідворотний, він призведе до звільнення Криму до літа 2023 року.

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Український контрнаступ уже досяг незворотного імпульсу, тому звільнення Криму неминуче. Про це колишній командувач Сухопутних сил США в Європі генерал-лейтенант Бен Годжес заявив в інтерв'ю "Радіо Свобода".

Він звернув увагу на те, що контрнаступ має два крила — на Херсонському напрямку і на східному, які сходяться на підходах до півострова.

"Подумаємо про український контрнаступ, який розпочався у вересні. Сприймайте це як одну велику операцію, — порадив генерал. — І тому ліве крило контрнаступу — це операція, що спустилася з Харкова, зараз [вона проходить] біля Донецька і рухається на Маріуполь. Інше крило — у Херсоні. Отже, це праве крило. Так що обидва ці крила сходяться до Криму. Усі дороги ведуть до Криму".

Бен Годжес вважає, що бої у Херсоні та на його околицях триватимуть кілька тижнів доти, доки ЗСУ не знищать усіх окупантів на правому березі Дніпра. Визволення Маріуполя, на його думку, пройде набагато швидше, ніж захоплення міста російською армією. По-перше, тому що окупанти не мають мотивації стояти за нього на смерть, як це робили українські захисники Маріуполя. По-друге, окупанти рано чи пізно зрозуміють, що опинились у пастці, бо за спиною у них буде Азовське море.

Крім того, можливості російської армії обмежені, у неї стає все менше техніки, а логістична система виснажена.

"Звичайно, я покладаюсь на відкриті джерела, але ми знаємо, що українці перехоплюють усілякі розмови російських солдатів про те, що у них більше немає машин, у них немає деталей, у них немає боєприпасів", — наголосив Годжес.

Як проходитиме битва за Крим?

Генерал Годжес упевнений, що вхід на півострів, пов'язаний із материком лише кількома вузькими дорогами, не стане великою проблемою для ЗСУ. Підійшовши до Криму, українські війська зможуть застосовувати HIMARS та інші системи для високоточних ударів великої дальності, щоб вражати військові цілі. Чорноморський флот захистити їх не зможе, оскільки його кораблі вже зараз ховаються від українських протикорабельних ракет та безпілотників.

"Коли українські сили почнуть застосовувати високоточну зброю за кожним аеродромом і кожною військово-морською базою в Криму, російські сили стануть дуже вразливими, — підкреслив Годжес. — Тиск на Росію зростає, українці отримують все більше можливостей, що, до речі, і відбувається: безпілотники, авіація, дальній вогонь та інші засоби".

Генерал звернув увагу на те, що окупанти не змогли вберегти Керченський міст від диверсії, він припускає, що українці намагатимуться зробити його непридатним. На цей момент поповнювати запаси наземним шляхом через Маріуполь росіяни не зможуть, тому російському командуванню доведеться вирішувати, скільки вони готові ще втратити й чи є резерви для продовження боротьби.

"Тому, якщо ми, Захід, продовжуватимемо підтримувати Україну, тоді я буду впевнений, що наступного літа 2023 року Крим буде звільнений", — констатував Бен Годжес.

Раніше генерал Годжес заявив, що США мають передати Україні системи ATACMS для установок HIMARS дальністю до 300 км. Це дозволить ЗСУ завдавати ударів по точках, звідки окупанти запускають ракети та дрони для атаки на українські міста, а також прискорить звільнення Криму.

Нагадаємо, Бен Годжес припускає, що цієї зими росіяни зіштовхнуться зі складнощами, які пережила радянська армія під час вторгнення до Фінляндії у 1939 році. Те, що відбувається в лавах ЗС РФ, загрожує спалахами захворювань: російські позиції абсолютно дезорганізовані й нагадують "ранок після рок-концерту".